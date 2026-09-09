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MetFone et le ministère cambodgien du Tourisme lancent une campagne de promotion touristique

Le ministère cambodgien du Tourisme et Metfone ont lancé une campagne conjointe visant à promouvoir les destinations locales à travers la valorisation des spécialités culinaires emblématiques du Cambodge.

Le produit Metfone TV360 est présenté lors d'une cérémonie au Cambodge. (Photo : VNA)
Le produit Metfone TV360 est présenté lors d'une cérémonie au Cambodge. (Photo : VNA)

Phnom Penh (VNA) – Le ministère cambodgien du Tourisme s'est associé le 8 septembre à Viettel Cambodia (Metfone), filiale du groupe de l'industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), pour lancer une campagne conjointe intitulée « Mon village, ma cuisine » (My Village, My Food). Cette initiative vise à promouvoir les destinations touristiques locales en mettant en valeur leurs spécialités culinaires emblématiques.

Un protocole d'accord sur cette coopération a été signé par le ministre du Tourisme, Huot Hak, et le directeur général de Metfone, Cao Manh Duc.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties ont réalisé conjointement sept courtes vidéos présentant des plats emblématiques des provinces cambodgiennes de Kampot, Kep, Preah Sihanouk, Siem Reap, Battambang, Pursat et Takeo. Ces vidéos seront diffusées progressivement, d'ici au mois d'octobre, sur les réseaux sociaux du ministère, des services locaux du tourisme, de Metfone ainsi que sur ceux des créateurs de contenu participant à la campagne.

À cette occasion, Huot Hak a salué l'initiative innovante de Metfone et l'utilisation de la technologie pour contribuer à promouvoir l'identité culinaire khmère et le potentiel touristique du Cambodge.

Il a souligné que les deux parties continueraient de renforcer et d'élargir leur partenariat grâce à de nouveaux domaines de coopération étroite et efficace, en privilégiant les résultats concrets et l'objectif commun de promouvoir le potentiel touristique et le patrimoine culinaire du Cambodge auprès des visiteurs nationaux et internationaux. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #MetFone
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