Indonésie : cinq aéroports reprennent leurs activités après les perturbations dues aux cendres volcaniques

Jakarta (VNA) - L’Indonésie a rouvert le 8 septembre cinq aéroports dont les activités avaient été perturbées par les cendres du volcan Anak Krakatau.

Le ministre indonésien des Transports, Dudy Purwagandhi, a indiqué que les aéroports internationaux Soekarno-Hatta et Halim Perdanakusuma à Jakarta, l’aéroport Husein Sastranegara à Bandung, ainsi que les aéroports Budiarto Curug et Pondok Cabe, dans la province de Banten, avaient repris leurs activités aux premières heures du 8 septembre.

Selon le ministère indonésien des Transports, la reprise des opérations s’effectue avec prudence en raison des changements constants de direction des vents autour de l’Anak Krakatau, les cendres volcaniques pouvant encore affecter les espaces aériens voisins. Les aéroports et les compagnies aériennes sont tenus d’inspecter soigneusement les avions, les pistes, les voies de circulation et les équipements susceptibles d’avoir été exposés aux cendres avant la reprise des vols.

Les aéroports Radin Inten II et Muhammad Taufiq Kiemas, dans la province de Lampung, restent fermés dans l’attente d’une évaluation avant leur réouverture. L’aéroport Atung Bungsu, à Pagar Alam, dans la province de Sumatra du Sud, avait pour sa part repris ses activités le matin du 7 septembre.

La fermeture des aéroports les 6 et 7 septembre a entraîné la perturbation de 2 961 vols, dont 622 vols internationaux, affectant quelque 341 000 passagers.

Les cendres de l’Anak Krakatau ont commencé à affecter l’espace aérien et les activités aériennes le 5 septembre, contraignant huit aéroports situés à Banten, Jakarta, Lampung, Java occidental et Sumatra du Sud à suspendre temporairement leurs opérations.

Le volcan reste actuellement en activité, même si son niveau d’éruption avait diminué le 6 septembre. Les autorités ont encore observé des épisodes éruptifs dans la matinée du 8 septembre, sans toutefois déterminer la hauteur de la colonne de cendres.

Le gouvernement indonésien a également autorisé les établissements scolaires des zones touchées par les cendres volcaniques à passer temporairement à l’enseignement en ligne afin de limiter l’exposition des élèves aux cendres.

Des passagers attendent à l’aéroport international Soekarno-Hatta, dans la province de Banten, en Indonésie, le 6 septembre 2026, après la suspension temporaire des activités de l’aéroport en raison des cendres volcaniques. Photo : Xinhua/VNA

Situé dans le détroit de la Sonde, entre les îles de Java et de Sumatra, l’Anak Krakatau est le "descendant" du célèbre volcan Krakatau, dont l’éruption de 1883 reste l’une des plus meurtrières de l’histoire. En 2018, une éruption de l’Anak Krakatau avait provoqué un glissement de terrain sous-marin, déclenchant un tsunami qui avait fait au moins 430 morts à Java et à Sumatra.

L’Anak Krakatau reste actuellement au niveau d’alerte volcanique 2, sur une échelle de quatre niveaux en Indonésie. Les autorités recommandent à la population, aux touristes et aux pêcheurs de ne pas s’approcher du cratère dans un rayon de 3 km. -VNA