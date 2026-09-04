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La Thaïlande réduit à 30 jours la durée du séjour sans visa à partir du 15 septembre

Le tourisme est un pilier de l'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est, mais les autorités affirment que cette décision s'inscrit dans une volonté de lutter contre la criminalité impliquant des ressortissants étrangers.

Des touristes à Bangkok, en Thaïlande. Photo: Xinhua/VNA
Des touristes à Bangkok, en Thaïlande. Photo: Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) - La Thaïlande va réduire de moitié, pour la ramener à 30 jours, la durée du séjour sans visa accordé aux touristes de dizaines de pays et territoires, une mesure qui entrera en vigueur le 15 septembre, selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Le tourisme est un pilier de l'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est, mais les autorités affirment que cette décision s'inscrit dans une volonté de lutter contre la criminalité impliquant des ressortissants étrangers.

Dans le cadre du régime touristique actuel de la Thaïlande, les voyageurs en provenance de plus de 90 pays et territoires — dont ceux de l'espace Schengen (29 pays), de la Chine, de l'Inde, des États-Unis et de plusieurs pays d'Amérique du Sud — peuvent séjourner jusqu'à 60 jours sans visa.

La réduction à 30 jours concerne les visiteurs de 60 pays et territoires, notamment la Chine, les États-Unis et les 27 pays de l'UE. Le statut concernant l'exemption de visa pour une vingtaine d'autres pays reste incertain.

Les visiteurs du Pérou, du Brésil et de la République de Corée bénéficieront d'une exemption de visa pour un séjour de 90 jours, contre 60 jours auparavant.

En mai, lorsque le gouvernement thaïlandais a approuvé cette nouvelle politique d'exemption de visa, un porte-parole a indiqué que les touristes auraient la possibilité de prolonger leur séjour une fois, à la discrétion d'un agent de l'immigration.

La Thaïlande a accueilli 20,9 millions de touristes étrangers depuis le début de l'année, soit une baisse de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les statistiques. -VNA

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