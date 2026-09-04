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La Thaïlande met en garde contre des crues soudaines et des glissements de terrain à grande échelle

La Thaïlande a émis une alerte concernant 54 provinces et Bangkok, appelant à se préparer à d’éventuelles crues soudaines, glissements de terrain et inondations du 4 au 7 septembre, alors que de fortes à très fortes pluies sont attendues dans le Nord et le Nord-Est du pays.

Inondations à Hat Yai, dans la province de Songkhla, en Thaïlande, après de fortes pluies. Photo: Xinhua/VNA
Inondations à Hat Yai, dans la province de Songkhla, en Thaïlande, après de fortes pluies. Photo: Xinhua/VNA

Bangkok (VNA) – Le 3 septembre, le Département thaïlandais de la prévention et de l’atténuation des catastrophes (DDPM) a émis une alerte concernant 54 provinces et Bangkok, les appelant à se préparer à d’éventuelles crues soudaines, coulées de boue et d’eau en provenance des zones montagneuses, glissements de terrain et inondations du 4 au 7 septembre.

Selon le DDPM, certaines régions du Nord et du Nord-Est pourraient connaître de fortes à très fortes pluies, sous l’effet de la zone de convergence intertropicale traversant le Nord et le nord du Nord-Est, combinée à une mousson du sud-ouest d’intensité modérée couvrant la mer d’Andaman, la Thaïlande et le golfe de Thaïlande.

Les autorités locales sont appelées à suivre de près les conditions météorologiques, les précipitations et les niveaux d’eau, et à déployer à l’avance des personnels ainsi que des équipements de prévention et de lutte contre les catastrophes dans les zones à risque. Une attention particulière doit être accordée aux secteurs enregistrant des précipitations cumulées de plus de 90 mm en 24 heures. Des centres d’évacuation temporaires doivent également être préparés pour accueillir les populations déplacées.

Dans les sites touristiques naturels, notamment les grottes et les cascades, les autorités doivent émettre des alertes et en interdire l’accès en cas de danger.

Le DDPM recommande à la population de suivre régulièrement les bulletins météorologiques et les alertes aux catastrophes via l’application "Thai Disaster Alert" ou d’appeler le numéro d’urgence 1784, disponible 24 heures sur 24. -VNA

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