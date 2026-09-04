Le Cambodge et la France préparent la 3e édition du Forum d’affaires

Phnom Penh (VNA) – Le 3 septembre à Phnom Penh, le ministère cambodgien du Commerce a signé un protocole d’accord (MoU) avec la Chambre de commerce et d’industrie française au Cambodge (CCIFC) pour organiser conjointement la 3e édition du Forum d’affaires Cambodge-France. Cette initiative devrait contribuer à attirer davantage d’investissements français au Cambodge, à l’approche du prochain Sommet de la Francophonie.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence notamment de la ministre cambodgienne du Commerce, Cham Nimul, du vice-président de la CCIFC, Julien Bert, de représentants de l’ambassade de France au Cambodge, ainsi que de conseillers du commerce extérieur de la France et d’entreprises partenaires.

Selon l’accord, le 3e Forum d’affaires Cambodge-France se tiendra les 16 et 17 novembre prochains à Phnom Penh. Les organisateurs espèrent réunir quelque 400 entreprises.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la cérémonie, le secrétaire d’État et porte-parole du ministère cambodgien du Commerce, Pen Sovicheat, a souligné que la tenue du forum parallèlement au Sommet de la Francophonie constituerait un important levier pour renforcer l’intérêt des investisseurs pour le marché cambodgien.

Il a indiqué que le forum devrait aller au-delà des secteurs traditionnels, tels que le commerce de marchandises et la transformation des produits agricoles destinés à l’exportation et à l’importation, pour s’ouvrir davantage aux industries de haute technologie. Le Cambodge souhaite notamment attirer des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) et les technologies innovantes afin de donner un nouvel élan au développement de son commerce et de son industrie.

Le Forum d’affaires Cambodge-France devrait ainsi constituer une plateforme importante de mise en relation entre entreprises et contribuer au renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales. Il offrira également aux entreprises et investisseurs des analyses et perspectives approfondies sur le marché cambodgien et régional.

La CCIFC compte actuellement 270 entreprises membres implantées au Cambodge. La communauté d’affaires française y est présente dans plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures aéroportuaires, avec le groupe Vinci, ainsi que les industries pharmaceutique et manufacturière, l’éducation, la construction et la production d’eau potable. -VNA