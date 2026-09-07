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La Malaisie et l'Indonésie cherchent à accroître leurs échanges commerciaux bilatéraux

La Malaisie et l'Indonésie disposent d'une marge de manœuvre importante pour accroître leurs échanges bilatéraux – qui ont atteint 114 milliards de ringgits (28 milliards de dollars) l'année dernière – en favorisant la facilitation des échanges et en améliorant la circulation transfrontalière des marchandises, ont rapporté les médias locaux.

Nguyễn Thị Vân Hà
Un port de marchandises à Semarang, dans la province de Java central, en Indonésie. (Photo : Getty Images/VNA)
Un port de marchandises à Semarang, dans la province de Java central, en Indonésie. (Photo : Getty Images/VNA)


Kuala Lumpur, 7 septembre (VNA) – La Malaisie et l'Indonésie disposent d'une marge de manœuvre importante pour accroître leurs échanges bilatéraux – qui ont atteint 114 milliards de ringgits (28 milliards de dollars) l'année dernière – en favorisant la facilitation des échanges et en améliorant la circulation transfrontalière des marchandises, ont rapporté les médias locaux.

Le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, a déclaré qu'une meilleure facilitation des échanges pourrait augmenter considérablement le volume des transactions, l'Accord sur le commerce frontalier jouant un rôle clé dans le soutien aux activités économiques.

« L'essentiel est que nous puissions réellement doubler, tripler, voire quadrupler le volume des transactions si les deux pays parviennent à renforcer la facilitation des échanges », a-t-il déclaré à l'agence de presse malaisienne Bernama après avoir rencontré son homologue indonésien, Budi Santoso, lors de la quatrième réunion du Comité conjoint sur le commerce et l'investissement (JTIC) Malaisie-Indonésie, le 3 septembre.

Lors d'une déclaration conjointe à la presse avec Budi Santoso à l'issue de la réunion, Johari Abdul Ghani a indiqué que l'Accord sur le commerce frontalier figurait parmi les principaux sujets abordés, aux côtés des politiques d'exportation de l'Indonésie, de la coopération en matière d'investissement, des exigences normatives et de la coopération dans le domaine du halal. Des équipes techniques des deux pays travaillent actuellement sur ces questions, a-t-il précisé.

Les deux pays se rapprochent également d'une réouverture des échanges via le point de passage frontalier Tebedu-Entikong, les dernières questions administratives devant être réglées prochainement.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#Malaisie #Indonésie #échanges commerciaux bilatéraux
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