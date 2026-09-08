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Indonésie : six volcans en activité, des solutions alternatives face aux perturbations aériennes

L’Indonésie fait face à une activité simultanée de six volcans, dont cinq placés au niveau d’alerte 3 sur 4. Les cendres de l’Anak Krakatau perturbent fortement le trafic aérien à Java et Sumatra, poussant les autorités à mettre en place des solutions alternatives pour maintenir les liaisons.

Des passagers s’entassent à l’aéroport international Soekarno-Hatta après l’annulation de nombreux vols. Photo: VNA
Des passagers s’entassent à l’aéroport international Soekarno-Hatta après l’annulation de nombreux vols. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - L’Indonésie fait face à une activité simultanée de six volcans dans plusieurs régions. Cinq d’entre eux sont placés au niveau d’alerte 3 sur une échelle de 4, appelant à une vigilance accrue et au renforcement des capacités d’intervention.​

Selon les données publiées le 7 septembre par les autorités indonésiennes, les volcans Anak Krakatau, Semeru, Ibu, Lewotobi Laki-laki, Lewotolok et Sinabung sont actifs depuis le 31 août. Le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) précise toutefois que leurs éruptions sont indépendantes et ne sont pas liées par un même système magmatique.

Le 6 septembre, le Semeru, sur l’île de Java, a de nouveau projeté une colonne de cendres d’environ 1 km de haut. L’Anak Krakatau, dans le détroit de la Sonde, reste également actif après le début d’une éruption continue le 4 septembre au soir.

Les cendres de l’Anak Krakatau perturbent le trafic aérien à Java et Sumatra. Le 7 septembre, six aéroports ont été préparés pour accueillir des vols déroutés, dont celui de Kertajati, dans l’ouest de Java, qui a commencé à recevoir des vols redirigés. Au total, sept aéroports restaient temporairement fermés ou perturbés jusqu’à 18h, tandis que celui d’Atung Bungsu avait repris ses activités.

Selon l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG), les cendres de l’Anak Krakatau étaient détectées à environ 4 600 et 15 200 mètres d’altitude, représentant un risque pour les routes aériennes.​

Depuis le 5 septembre, quelque 2 300 vols et plus de 270 300 passagers ont été affectés. Pour maintenir la mobilité, la compagnie ferroviaire nationale KAI a renforcé plusieurs liaisons entre Jakarta, Surabaya et Semarang, offrant aux passagers une alternative au transport aérien. -VNA

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