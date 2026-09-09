Économie

Tô Lâm et Vladimir Poutine assistent à la remise de documents de coopération Vietnam-Russie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine ont assisté à la cérémonie de remise de plusieurs documents de coopération entre le Vietnam et la Russie dans divers domaines.

TLe secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine assistent à la remise de documents de coopération Vietnam-Russie. Photo : VNA
TLe secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine assistent à la remise de documents de coopération Vietnam-Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine ont assisté, dans la soirée du 9 septembre (heure locale), à la cérémonie de remise de documents de coopération entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

Les documents de coopération comprennent notamment un mémorandum de coopération entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère russe de la Justice sur la transformation numérique des organismes judiciaires ; un mémorandum d’entente entre le ministère vietnamien des Finances et le ministère russe du Développement économique sur le renforcement de la coopération en matière d’investissement entre les deux pays ; un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et le ministère russe des Transports sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l’enseignement professionnel et de la formation des ressources humaines dans le secteur des transports ; ainsi qu’un mémorandum de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires ethniques et des Religions et l’Agence fédérale russe pour les affaires ethniques.

Ont également été remis un mémorandum entre le ministère vietnamien des Finances et la société par actions « Société de gestion du Fonds d’investissement direct russe » (RDIF) sur la promotion de la coopération en matière d’investissement entre les deux pays ; un certificat d’enregistrement d’investissement entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et le consortium d’entrepreneurs Zarubezhneft Asia, VSP et PVEP ; ainsi qu’un accord entre le Département de la sûreté nucléaire et radiologique du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le Service fédéral russe de supervision de l’environnement, de l’industrie et du nucléaire sur la coopération dans le domaine de la gestion de la sûreté radiologique et nucléaire dans l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques.

La cérémonie a également été marquée par la remise d’un accord de coopération entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et l’Université nationale de recherche de l’énergie de Moscou ; d’un mémorandum de coopération entre l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, et l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, en Russie ; ainsi que d’une feuille de route de coopération sur les technologies stratégiques entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et le groupe AFK Sistema.

Figurent également parmi les documents remis un accord de développement du projet de création d’un centre de technologies de fabrication additive et de transfert de technologies de production d’encres pour l’impression 3D entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et RosatomAT ; un accord-cadre sur la coopération dans l’étude des options d’investissement pour la construction d’un système de réserves stratégiques de pétrole brut au Vietnam entre Petrovietnam et Zarubezhneft ; un accord de coopération en matière d’investissement entre la Société générale d’exploration et de production de pétrole et de gaz (PVEP) et Zarubezhneft Asia ; ainsi qu’un mémorandum d’entente sur la coopération dans les domaines de la recherche géologique, de l’étude, de l’évaluation et de l’exploration des ressources minérales dans les zones maritimes de la République socialiste du Vietnam entre la société à responsabilité limitée Khoáng sản Biển Đông (Ressources minérales de la Mer Orientale) du Vietnam, et la société à responsabilité limitée Morion. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-Russie
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