Le Vietnam et la Russie déterminés à porter leur partenariat stratégique à un nouveau niveau

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine ont rencontré la presse dans l’après-midi du 9 septembre (heure locale), à Moscou, à l’issue de leur entretien, réaffirmant leur détermination à approfondir et à porter à un nouveau niveau le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.
Le président Vladimir Poutine a souligné que le Vietnam et la Russie étaient liés par une amitié solide et durable, ainsi que par des relations de solidarité, d’entraide et de soutien mutuel. Il a rappelé que l’Union soviétique avait apporté une contribution considérable au Vietnam, en l’aidant à surmonter sa lutte pour l’indépendance et en contribuant au développement socio-économique, des infrastructures et à la formation des ressources humaines.
Selon le président russe, c’est sur ces bases solides que la coopération russo-vietnamienne continue de se développer et d’obtenir de nouveaux résultats concrets. Lors de leur entretien, les deux parties ont procédé à un échange approfondi sur la coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales urgentes, et ont défini les priorités destinées à approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.
Saluant la forte progression des échanges commerciaux bilatéraux ces derniers temps, Vladimir Poutine a estimé que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique avait contribué de manière importante à stimuler le commerce, les investissements bilatéraux et les échanges technologiques.
Le président russe a également souligné les résultats positifs obtenus dans la prospection et l’exploitation pétrolières et gazières, estimant que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération dans l’hydroélectricité, l’énergie nucléaire, la construction navale et le tourisme. Il a notamment cité l’inauguration d’un laboratoire au Centre tropical Vietnam-Russie, destiné à la recherche de nouveaux médicaments et au traitement des maladies tropicales, comme une activité de coopération concrète et porteuse de sens.
Vladimir Poutine a proposé de renforcer les échanges entre les peuples et d’organiser efficacement les Journées de la culture russe au Vietnam et les Journées de la culture vietnamienne en Russie, contribuant ainsi à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales. Il s’est dit convaincu que la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, contribuerait à renforcer davantage le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.
De son côté, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s’est déclaré heureux de revenir en Russie, affirmant que ce pays occupait une place particulière dans le cœur du peuple vietnamien. Le Vietnam apprécie profondément et garde toujours en mémoire le soutien considérable ainsi que l’aide sincère et efficace apportés par les générations de dirigeants et le peuple russes au Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance nationale et la réunification du pays, ainsi que dans son œuvre actuelle d’édification et de défense nationales.
Remerciant le président Vladimir Poutine, les dirigeants et le peuple russes pour leur accueil chaleureux, solennel et empreint d’amitié, Tô Lâm a invité le président russe à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam et à participer au Sommet de l’APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quoc en novembre 2027.
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République a indiqué que son entretien avec le président Vladimir Poutine s’était déroulé avec succès, dans une atmosphère ouverte, amicale, marquée par une grande confiance et une compréhension mutuelle. Les deux parties ont estimé que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie connaissait un développement positif, substantiel et global, reposant sur une solide confiance et générant de nombreux intérêts communs.
Les deux parties ont identifié la coopération économique et commerciale comme un domaine prioritaire, la défense et la sécurité comme un pilier stratégique, l’énergie et le pétrole et le gaz comme une percée stratégique, tandis que les sciences et technologies et l’éducation constituent des moteurs importants pour porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.
Dans un contexte marqué par des évolutions rapides et complexes de la situation internationale et régionale, les deux parties ont convenu que le repositionnement et la mise à niveau du partenariat stratégique intégral revêtaient une importance particulière. Cette démarche répond aux intérêts et aux orientations de développement de chaque pays et contribue activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.
Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur ferme soutien politique mutuel et de défendre leurs intérêts légitimes respectifs, conformément aux orientations et politiques de chaque pays, au droit international et à la Charte des Nations Unies. Ils ont également souligné l’importance d’éduquer les jeunes générations afin de préserver et de promouvoir la tradition d’amitié Vietnam-Russie et de construire une coopération équilibrée et durable.
Sur le plan économique, les deux pays s’efforceront de porter prochainement leurs échanges commerciaux à 15 milliards de dollars d’ici 2030. Ils œuvreront également à améliorer la qualité et à diversifier les liaisons de transport, à assurer les chaînes d’approvisionnement et à favoriser un développement socio-économique durable.
Autre point important, les deux parties sont convenues de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique un pilier et un moteur essentiels des relations bilatérales. Le Vietnam et la Russie élargiront leurs activités conjointes de recherche, d’application et de transfert de technologies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, les technologies quantiques, les technologies spatiales et l’automatisation.
Les deux parties ont également identifié la coopération dans la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 comme un projet stratégique, appelé à devenir un nouveau symbole des relations Vietnam-Russie.
Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les deux pays approfondiront leur coopération, coordonneront leurs efforts face aux défis de sécurité non traditionnels, lutteront contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, et coopéreront dans la gestion des situations d’urgence.
La coopération dans l’éducation et la formation, la santé, la culture, le tourisme, le travail et les échanges entre les peuples sera également élargie. Les deux parties faciliteront davantage les déplacements de leurs citoyens, augmenteront les vols directs réguliers et charters, et développeront les liaisons maritimes ainsi que les corridors de transport routier et ferroviaire.
Le Vietnam et la Russie sont également convenus de renforcer leur coordination au sein des Nations Unies et des forums multilatéraux, de promouvoir un ordre mondial multipolaire et égalitaire et de renforcer le rôle central des Nations Unies. Les deux parties ont souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer Orientale, ainsi que de régler les différends par des moyens pacifiques.
À cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a remercié le président et le gouvernement russes pour l’attention et le soutien accordés à la communauté vietnamienne en Russie. Il a souhaité que la partie russe continue de créer des conditions favorables afin que les Vietnamiens puissent vivre, étudier, travailler et s’intégrer sereinement dans leur pays d’accueil, tout en jouant leur rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays. Le Vietnam continuera également de créer des conditions favorables aux citoyens russes vivant, étudiant et travaillant au Vietnam.
Les orientations et accords dégagés lors de l’entretien et réaffirmés par les deux dirigeants devant la presse insufflent une nouvelle dynamique au développement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, dans le sens d’une coopération toujours plus substantielle et efficace, au service des intérêts des deux peuples et contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement. - VNA
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