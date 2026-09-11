Vietnam-France : porter la coopération économique à un nouveau niveau

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet international sur l’espace, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et le président français Emmanuel Macron ont rencontré, dans la soirée du 10 septembre (heure locale) à Paris, des dirigeants de grands groupes et entreprises français et vietnamiens.



Lors de l’événement, To Lam a estimé que la priorité était désormais de donner une nouvelle dimension à la coopération économique, en la rendant plus concrète, plus équilibrée, plus technologique et plus étroitement intégrée, au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays.



Pour porter les relations économiques Vietnam-France à un nouveau niveau, il a appelé les entreprises et les organismes des deux pays à passer des simples échanges commerciaux à l’investissement et à la production conjointe. Il a encouragé les groupes français à développer au Vietnam des sites de production, des activités de recherche-développement, des centres techniques et des réseaux de fournisseurs, tout en encourageant les entreprises vietnamiennes à investir en France.



Il a également préconisé de passer d’une relation fournisseur-client à un véritable partenariat technologique. Au-delà de l’achat d’équipements et de technologies, la coopération doit s’étendre au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines, à la production de composants, à la recherche-développement, à la maintenance et à l’innovation.



Les deux pays doivent également aller au-delà de la coopération bilatérale pour construire ensemble des chaînes de valeur destinées à l’ASEAN, à l’Union européenne et au marché mondial.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président français Emmanuel Macron posent avec les délégués. Photo : VNA



To Lam a identifié plusieurs secteurs stratégiques prioritaires : infrastructures stratégiques et transition énergétique ; aérospatial et transports de haute technologie ; sciences et technologies, intelligence artificielle, technologies quantiques, semi-conducteurs et innovation ; santé, pharmacie, biotechnologies et ressources humaines hautement qualifiées.



Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de partenaire aux entreprises françaises pour accéder à son marché de plus de 100 millions d’habitants et à celui de l’ASEAN, se connecter aux réseaux d’accords de libre-échange de nouvelle génération, diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, développer des activités de production et de recherche en Asie et accéder, avec des partenaires vietnamiens, à des marchés tiers.



Le Vietnam encourage également ses entreprises disposant des capacités nécessaires à renforcer leurs investissements et leur présence commerciale, technologique et leurs marques en France. Les deux pays peuvent ainsi mettre à profit leur complémentarité pour renforcer leur compétitivité dans un monde en profonde restructuration.



Selon To Lam, le Partenariat stratégique global a ouvert une nouvelle étape prometteuse. La phase de mise en place du cadre de coopération est désormais achevée : il s’agit maintenant de passer à la mise en œuvre et aux résultats, en agissant ensemble pour porter la coopération économique à un nouveau niveau.



La communauté des entreprises jouera un rôle central pour transformer les potentiels en projets, puis les projets en technologies, produits, emplois et nouvelles valeurs de développement. L’essentiel est désormais de traduire rapidement chaque document de coopération en plans d’action concrets.



Le Vietnam s’engage à garantir un environnement politique stable, transparent et prévisible, à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et à assurer des conditions de concurrence équitables. Le gouvernement, les ministères et les secteurs concernés s’emploieront à lever les obstacles afin que les accords conclus puissent rapidement se concrétiser en projets et produire des résultats tangibles. -VNA

