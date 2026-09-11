Mu Cang Chai, le grand spectacle des rizières dorées

C’est l’une des plus belles périodes de l’année, lorsque les rizières en terrasses se parent de teintes dorées, attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers venus admirer ce spectacle et en garder quelques images.
Voir plus
Le Vietnam en images à l’exposition célébrant les 65 ans de l’OANA
Une exposition photographique célébrant le 65e anniversaire de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) s’est ouverte le 21 septembre à Moscou, retraçant 65 ans d’échanges d’informations dans la région Asie-Pacifique.
Le Vietnam, membre actif et responsable des Nations Unies
Depuis son adhésion officielle à l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 20 septembre 1977, le Vietnam participe activement et de manière constructive aux activités de l’Organisation, notamment au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l’homme, ainsi que dans les domaines du maintien de la paix, des affaires maritimes, de l’environnement et du développement durable.
La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên
Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.
Des tombes anciennes et de précieux artefacts mis au jour à Nghe An
Le Musée Nghe An – Xo Viet Nghe Tinh, en collaboration avec l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, a présenté les résultats des fouilles d’urgence menées sur le site funéraire de Ru But, dans la commune de Kim Lien, province de Nghe An (Centre). Les archéologues ont mis au jour deux tombes en briques, dont la datation préliminaire se situerait entre le IVe et le VIe siècle.
Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective
Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.
Cua Tung, un joyau côtier de Quang Tri
La plage de Cua Tung, dans la province de Quang Tri, dévoile un paysage à la fois majestueux et empreint de poésie, où un fin ruban de sable blanc se fond dans des eaux cristallines, tandis que les formations rocheuses naturelles s’avancent élégamment dans la mer.
La pagode Tu Van, un sanctuaire de coquillages unique au Vietnam
Située dans le quartier de Cam Linh, dans la province de Khanh Hoa, la pagode Tu Van, également surnommée « pagode Coquille » ou « pagode Corail », se distingue par son architecture singulière, profondément imprégnée de l’univers maritime. L’édifice est notamment célèbre pour sa tour Bao Tich, une imposante structure de 39 mètres de haut, entièrement façonnée à partir de coraux et de coquilles de mollusques.
"Garder la lune" : un espace dédié à la Fête de la Mi-Automne au cœur du Vieux Quartier de Hanoï
Dans la soirée du 10 septembre, l'espace "Garder la lune" a ouvert ses portes au Centre culturel et artistique du quartier de Hoan Kiem, à Hanoï, présentant au public des jouets traditionnels de la Fête de la Mi-Automne, restaurés et réinventés avec créativité.
L’Agence vietnamienne d’information : innovation et créativité à l’ère numérique
Au cours de ces 81 dernières années, sur le chemin de son développement pour devenir une agence multimédia de premier plan au service de la nation, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a franchi de nombreuses étapes importantes, faisant constamment preuve d’innovation et de créativité. Elle a ainsi consolidé son rôle de source d’information officielle, tant à travers ses produits d’information traditionnels que dans le cyberespace, affirmant sa position d’organe d’information stratégique et de référence du Parti et de l’État.
Le lac Hoan Kiem et ses environs à l’horizon des 100 prochaines années
Du 7 au 26 septembre, Hanoï recueille les avis des habitants sur le projet d’aménagement du lac Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée) et de ses environs, qui prévoit notamment d’élargir les espaces publics et de réorganiser le paysage urbain.
Hanoï consulte la population sur l’aménagement du lac Hoan Kiem et de ses environs
La ville de Hanoï organise une consultation publique sur l’ajustement du plan d’aménagement du lac Hoan Kiem et de ses environs, ainsi que sur les solutions de rénovation et de réaménagement de cet espace historique.
Plus de 13.500 échantillons transférés à Hanoï pour identifier des martyrs par ADN
Le 11 septembre, 13.563 échantillons prélevés sur les restes de martyrs provenant de Dong Nai, Tay Ninh et Lam Dong ont été acheminés depuis l’aéroport international de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville, vers Hanoï pour des analyses ADN en vue de leur identification.
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam au Sommet international sur l'espace à Paris
Le matin du 10 septembre 2026 (heure locale) à Paris, en France, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a assisté au Sommet international sur l'espace et y a prononcé un discours.
Dong Thap : le pressage de la paille, une source de revenus après la moisson
Sous un soleil de plomb, au lendemain de la récolte, les travailleurs s’affairent dans les rizières de la province de Dong Thap pour presser la paille de riz en ballots. Cette activité saisonnière, devenue une source de revenus réguliers et non négligeables, contribue à améliorer les conditions de vie de nombreuses familles locales.
Fête de la saison dorée de Ta Leng à Lai Chau
Alors que les rizières en terrasses se parent de leurs teintes dorées, le village de Ta Leng, dans la commune éponyme de la province de Lai Chau, s’anime au rythme de la saison des récoltes. Au cœur des montagnes et des forêts majestueuses du Nord-Ouest, la première édition de la Fête "Saison dorée de Ta Leng – Le parfum du riz au cœur des hautes montagnes", organisée le 6 septembre, a invité habitants loacaux et visiteurs à découvrir les couleurs et les saveurs de la récolte, tout en plongeant dans la culture et le quotidien de l'ethnie Mong.
An Giang achève trois projets électriques majeurs au service de l’APEC 2027
La mise sous tension des lignes 110 kV Phu Quoc – Nord de Phu Quoc, Phu Quoc – Sud de Phu Quoc, ainsi que du poste de transformation 220 kV de Phu Quoc est désormais achevée. Ces infrastructures électriques sont prêtes à garantir l'alimentation nécessaire au parfait déroulement des activités du Sommet de l’APEC 2027.
Des écoles multi-niveaux, nouveaux foyers du savoir dans les zones frontalières
De nouvelles écoles multi-niveaux ont été mises en service à temps pour la rentrée scolaire 2026-2027 dans les communes frontalières et les zones où vivent d’importantes populations issues des minorités ethniques, contribuant à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage et à réduire les disparités en matière d’éducation.
Huê : la fréquentation touristique bondit de 231 % pendant la Fête nationale
Plus de 650 000 touristes ont visité la ville de Huê durant les cinq jours de congé à l’occasion de la Fête nationale, du 29 août au 2 septembre 2026, soit une hausse d’environ 231 % par rapport à la même période de 2025. Les recettes touristiques ont dépassé 1 500 milliards de dôngs, en progression de 383 % sur un an.
La joie des élèves de Son La dans leur nouvel établissement
Dans les communes frontalières de la province de Son La, la rentrée scolaire revêt cette année une dimension particulière. Les élèves découvrent de nouveaux internats, modernes, spacieux et bien équipés, qui offrent des conditions d’étude et de vie plus confortables.
Fête nationale : retour au 48 Hang Ngang, une adresse historique de Hanoï
À l’occasion de la Fête nationale, le 2 septembre, le 48 Hang Ngang, dans le quartier de Hoan Kiem à Hanoï, a accueilli un public nombreux venu découvrir ce lieu chargé d’histoire, où le Président Ho Chi Minh rédigea en 1945 la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam.