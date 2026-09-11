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Mu Cang Chai, le grand spectacle des rizières dorées

Lorsque l’air commence à se rafraîchir à l’approche de l’automne dans les hautes régions, les rizières en terrasses de Mu Cang Chai, dans la province de Lao Cai (Nord), se parent de teintes dorées et composent un paysage d’une rare poésie, où la majesté des montagnes se mêle aux courbes douces des parcelles façonnées par l’homme.

Le « vallon de riz » de Sang Nhu à Mu Cang Chai est devenu un point de rassemblement incontournable pour les jeunes. Photo : VNA
Le « vallon de riz » de Sang Nhu à Mu Cang Chai est devenu un point de rassemblement incontournable pour les jeunes. Photo : VNA

C’est l’une des plus belles périodes de l’année, lorsque les rizières en terrasses se parent de teintes dorées, attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers venus admirer ce spectacle et en garder quelques images.

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Les courbes douces des rizières en terrasses se succèdent comme des rubans de soie dorée déployés sur les flancs des montagnes, composant un tableau d’une beauté à la fois majestueuse et poétique. Photo : VNA
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À cette période de l’année, les rizières en terrasses se parent de nuances dorées, offrant un spectacle harmonieux qui attire de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Photo : VNA
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Vue aérienne du « vallon de riz » de Sang Nhu à Mu Cang Chai. Photo : VNA
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Venue de Hai Phong, la famille de Le Nguyen Viet profite de sa visite au « vallon de riz » de Mu Cang Chai pour prendre quelques photos souvenirs. Photo : VNA
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À cette période, Mu Cang Chai devient le rendez-vous des photographes et des voyageurs passionnés d’exploration. D’un point de vue à l’autre, d’un moment de la journée à l’autre, les paysages dévoilent une beauté toujours renouvelée. Photo : VNA
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Les parcelles de rizières en terrasses se succèdent en douces ondulations, telles des vagues dorées qui se déploient jusqu’à l’horizon. Photo : VNA
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Le « vallon de riz » de Sang Nhu, à Mu Cang Chai, est devenu un lieu incontournable pour les jeunes en quête de photos souvenirs. Photo : VNA
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Les rizières en terrasses de Mu Cang Chai sont depuis longtemps réputées pour la beauté saisissante de leurs paysages, où la nature se déploie avec toute sa majesté. Photo : VNA
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C’est l’une des plus belles périodes de l’année, lorsque les rizières en terrasses se parent de teintes dorées, attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers venus admirer ce spectacle et en garder quelques images. Photo : VNA
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Au cœur des rizières en terrasses aux courbes ondulantes, les couples multiplient les clichés pour immortaliser ces instants à deux. Photo : VNA
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La période où le riz arrive à maturité et se pare de teintes dorées attire chaque année de nombreux touristes. Photo : VNA
#rizières en terrasses #Mu Cang Chai
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