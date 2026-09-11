Les villages d’artisans perpétuent la tradition grâce à la créativité

Du bambou, du rotin et de la céramique au tissage, à la vannerie et à la broderie, les villages d’artisans du Vietnam recèlent une richesse de matériaux, de savoir-faire et de compétences transmis de génération en génération.

Du bambou, du rotin et de la céramique au tissage, à la vannerie et à la broderie, les villages d’artisans du Vietnam recèlent une richesse de matériaux, de savoir-faire et de compétences transmis de génération en génération.

Le défi actuel consiste à transformer ces atouts traditionnels en produits adaptés à la vie moderne.

Cela nécessite non seulement des idées et des designs novateurs, mais aussi des liens plus étroits entre artisans, designers, établissements de formation, entreprises et marché.

Lors de l’exposition « NGHE – Villages d’artisans – Jeune design et créativité » à Hanoï, enseignants et étudiants expérimentent des matériaux et des techniques traditionnels à travers le design contemporain.

Mais pour que ces idées se concrétisent, une étape est essentielle : transformer les expérimentations en produits finis et les mettre en relation avec le marché.

Les établissements de formation et les villages d’artisans jouent un rôle majeur dans ce processus.

NGUYEN MANH THAM

Chef du département des Beaux-Arts traditionnels, Université des Beaux-Arts industriels

L’Université des Beaux-Arts industriels entretient depuis longtemps des liens étroits avec les villages d’artisans.

Aujourd’hui, de nombreux jeunes issus de familles d’artisans étudient à l’université et créent leurs propres marques.

C’est un atout précieux pour les designers qui souhaitent s’appuyer sur des matériaux et des techniques traditionnels pour concevoir de nouveaux produits.

De nouvelles approches du design offrent une seconde jeunesse à des matériaux artisanaux familiers.

Les techniques traditionnelles et les récits culturels sont réinterprétés pour créer des produits davantage en phase avec les goûts et les modes de vie contemporains.

Pour de nombreux étudiants en design, ce domaine est devenu un véritable terrain d’exploration et d’expérimentation.

NGUYEN HOANG NGAN

Étudiante, Université des Beaux-Arts industriels

J’étudie souvent les matériaux traditionnels des villages d’artisans vietnamiens pour les développer davantage, en y ajoutant mes propres idées et touches personnelles afin de rendre les produits plus innovants et originaux.

NGUYEN THI PHUONG

Étudiante, Université des Beaux-Arts industriels

Les pièces en céramique deviennent plus petites et mieux adaptées aux goûts de la génération Z.

Nous développons également des collections de souvenirs destinées aux visiteurs vietnamiens et internationaux, tout en leur faisant découvrir la culture locale, les motifs et les techniques de fabrication de la céramique.

Ces expérimentations montrent tout le potentiel des matériaux artisanaux traditionnels pour le design contemporain.

Cependant, une idée prometteuse ne peut aller bien loin sans les liens nécessaires pour la concrétiser.

Les villages d’artisans possèdent les compétences et le savoir-faire en matière de production.

Les établissements de formation cultivent les talents créatifs.

Les designers apportent des idées nouvelles, tandis que les entreprises disposent des capacités de production et de commercialisation.

Le défi est de réunir toutes ces ressources.

Dr TRAN HOAI

Chef du Département des études sur le patrimoine, École des sciences et arts interdisciplinaires, Université nationale du Vietnam à Hanoï

« Dans les projets auxquels j’ai participé, les différentes parties prenantes intervenaient souvent à des étapes distinctes. Par conséquent, les idées n’étaient pas toujours développées de manière globale.

À mon sens, il manque un maillon essentiel : réunir tous les acteurs, des communautés détentrices et praticiennes du patrimoine aux entreprises et au marché, afin d’élaborer et d’affiner ensemble les projets.

C’est l’idée qui sous-tend le projet de “Centre de connexion entre villages d’artisans, design créatif et marché”, conçu comme une plateforme reliant les villages d’artisans, le design créatif et le marché.

Cette approche a déjà été expérimentée cette année à travers diverses activités.

Citons notamment l’exposition et le séminaire intitulés “Vivre la culture à travers les espaces d’hébergement”, organisés conjointement par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï et l’entreprise Viet Furniture.

Le bambou, le rotin, la céramique, la laque, ainsi que les produits tissés et brodés peuvent tous être intégrés aux intérieurs et aux objets décoratifs.

Cela permet de créer de nouveaux débouchés pour les produits artisanaux, tout en conférant aux destinations touristiques une identité culturelle plus marquée. »

Dr PHAM THI LAN ANH

Cheffe du Département du patrimoine culturel, Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï

« En 2026, le Service de la culture et des sports de Hanoï a expérimenté une nouvelle approche en collaboration avec des partenaires et des organismes de soutien.

Si les activités elles-mêmes ne sont pas nécessairement inédites, la manière dont nous les articulons l’est.

Nous réunissons la culture et le tourisme culturel, les établissements de formation, les villages d’artisans et, surtout, les entreprises pour développer des produits destinés à différents publics et usages, tout en multipliant les possibilités de les utiliser et de les commercialiser. »

Lorsque les techniques artisanales sont appliquées à de nouveaux produits, que les matériaux traditionnels s’invitent dans les intérieurs modernes ou que les produits artisanaux trouvent des débouchés dans les hôtels et les restaurants, la notion de préservation s’élargit.

Il ne s’agit plus seulement de sauvegarder les valeurs existantes, mais aussi de continuer à innover et à accroître leur valeur.

L’objectif ultime est de transformer ces liens ponctuels en partenariats durables, permettant aux produits artisanaux de s’inscrire dans la vie contemporaine, aux artisans de générer des revenus et au patrimoine culturel de devenir une ressource pour les industries créatives./.