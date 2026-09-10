Le plus haut dirigeant du Vietnam honoré du prix international de la paix Léon Tolstoï

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s'est vu décerner le prix international de la paix Léon Tolstoï 2026

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, s'est vu décerner le prix international de la paix Léon Tolstoï 2026, lors d'une cérémonie organisée au Kremlin, à Moscou, dans la soirée du 9 septembre, heure locale.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le peuple russe éprouvait toujours un profond respect et une sincère admiration pour la force d'âme, la détermination et le courage du peuple vietnamien, qui a surmonté avec constance les épreuves difficiles de sa lutte pour la libération nationale.

Le président russe a salué la décision du Conseil du prix international de la paix Léon Tolstoï d'attribuer la récompense de cette année au dirigeant vietnamien Tô Lâm.

En tant que plus haut dirigeant du Vietnam, le secrétaire général et président Tô Lâm a mené des politiques intérieure et étrangère judicieuses, contribuant ainsi à consolider un Vietnam indépendant, souverain, stable et sûr, en Asie comme dans le monde, a souligné le dirigeant russe.

En acceptant avec gratitude ce prix portant le nom du grand écrivain russe Léon Tolstoï, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que cette distinction représentait non seulement une reconnaissance de ses contributions personnelles, mais aussi une appréciation de la tradition pacifique du peuple vietnamien et de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement.

Elle témoigne également de la reconnaissance des contributions actives et responsables du Vietnam à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à œuvrer avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue, renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, et régler les différends et les conflits par des moyens pacifiques, sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, en faveur d'un monde de paix, de stabilité et de développement durable./.