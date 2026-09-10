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La Russie salue la portée historique de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam

L’accueil enthousiaste réservé en Russie à la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam confirme une nouvelle fois la solidité de la diplomatie vietnamienne face aux mutations internationales. Il témoigne également de la volonté des deux pays de préserver une relation fondée sur la confiance et la fidélité, et résolument tournée vers des succès futurs.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République, To Lam (droite), et le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République, To Lam (droite), et le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République, To Lam, du 7 au 9 septembre, a suscité un vif intérêt auprès des agences de presse, des médias et des milieux universitaires russes. L’opinion publique russe s’accorde à souligner la portée historique de cet événement, perçu comme le symbole de la constance stratégique du Vietnam et le point de départ d’une nouvelle phase de coopération concrète.

Le 9 septembre, le portail officiel du président de la Fédération de Russie, ainsi que de nombreux médias russes, ont relayé dans leur intégralité les déclarations de To Lam lors de son entretien avec le président Vladimir Poutine. Le dirigeant vietnamien y a réaffirmé que le développement des relations avec la Russie demeure une priorité de premier plan, une ligne directrice constante et un choix stratégique majeur de la politique étrangère de Hanoï. Le Vietnam a exprimé sa haute considération pour l’influence et la position de la Russie, ainsi que pour le rôle moteur du président Poutine dans l’émergence d’un nouvel ordre mondial multipolaire et dans la garantie de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Cette position témoigne de la volonté du Vietnam de préserver et d’approfondir une relation fondée sur des liens historiques solides.

Parallèlement, les médias officiels ont rapporté en détail la rencontre entre le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et le secrétaire général et président To Lam, mettant en exergue la volonté des autorités et des entreprises russes de privilégier des coentreprises de « nouvelle génération ». Ces partenariats visent des secteurs de pointe tels que l’économie numérique, l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, les infrastructures de transport, l’industrie et l’agriculture, afin de lever définitivement les barrières commerciales. La presse russe a également noté une croissance spectaculaire du flux de touristes russes choisissant le Vietnam comme destination de prédilection.

L’agence de presse Ura.news a souligné dans un commentaire que la Russie plaçait de grands espoirs dans une coopération à long terme avec le Vietnam, celui-ci étant appelé à servir de passerelle aux entreprises russes vers le marché de l’ASEAN, appelé à devenir l’un des pôles majeurs de l’économie mondiale, ainsi que vers d’autres marchés internationaux.

Ekaterina Koldunova, directrice du Centre de l’ASEAN de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), relevant du ministère russe des Affaires étrangères, a souligné que, dans le contexte du « pivot » de la Russie vers l’Est et de l’engagement du Vietnam à accélérer sa croissance économique pour atteindre le statut de pays développé à revenu élevé d’ici 2045, les deux parties constatent une reprise et un élargissement positifs de leurs relations dans plusieurs domaines, notamment l’énergie nucléaire, les technologies de l’information, l’agriculture, les infrastructures, la logistique et l’éducation. Tous ces domaines présentent un intérêt commun. Le développement des relations avec le Vietnam revêt une importance particulière pour la Russie, le Vietnam assumant par ailleurs le rôle de coordinateur du dialogue ASEAN-Russie.

Partageant ce point de vue, l'économiste Nikita Maslennikov, du Centre russe des technologies politiques, a également souligné que l'ASEAN sera le centre névralgique de l'économie mondiale dans les prochaines décennies. Si la Russie y est présente, elle pourra rattraper son retard sur l'économie mondiale. « Ura.news » souligne par ailleurs que les observateurs ont suivi avec attention le récent discours du ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, en marge du Forum économique oriental (FEO) 2026 à Vladivosto. Ce dernier a affirmé la volonté du Vietnam de faciliter l'accès des entreprises russes à l'ASEAN et aux autres marchés internationaux, d'attirer les investissements russes et de développer des produits issus d'une coopération internationale.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie, le docteur Anton Bredikhin, chercheur à l’Académie des sciences de Russie, a qualifié cette visite de « jalon historique », confirmant l’immuabilité et la détermination des deux parties à approfondir leur partenariat stratégique intégral et leur coopération étroite.

Selon lui, lors de l’entretien principal entre le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général et président To Lam, une série d'accords majeurs ont été signés, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’énergie, du pétrole, de l’économie et de l’investissement. À cette occasion, le président Vladimir Poutine a remis à To Lam le Prix international de la paix Lev Tolstoï pour sa contribution exceptionnelle au renforcement de l’amitié bilatérale.

Des avancées stratégiques ont également été actées concernant l’extension des corridors logistiques ferroviaires, aériens et maritimes, la Russie invitant formellement le Vietnam à participer au projet de corridor de transport arctique.

En somme, l’accueil enthousiaste réservé en Russie à la visite d’État du dirigeant vietnamien confirme une nouvelle fois la solidité de la diplomatie vietnamienne face aux mutations internationales. Il témoigne également de la volonté des deux pays de préserver une relation fondée sur la confiance et la fidélité, et résolument tournée vers des succès futurs. -VNA

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