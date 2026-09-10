ONU : Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des sexes

New York (VNA) - Les 9 et 10 septembre, la deuxième session ordinaire de 2026 du Conseil d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) s’est tenue au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à New York, aux États-Unis.

S’exprimant à l’ouverture de la session, Sima Sami Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, a passé en revue plusieurs résultats marquants obtenus dans la mise en œuvre des programmes de promotion de l’égalité des sexes. Notamment, la proportion de données disponibles pour suivre l’Objectif de développement durable (ODD) n° 5 sur l’égalité des sexes est passée de 26% à 63%. Elle a toutefois souligné que les conflits, les difficultés économiques, le changement climatique, les défis liés aux droits des femmes et le manque de ressources constituaient autant d’obstacles. Elle a affirmé qu’ONU Femmes continuerait d’intensifier la mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique, tout en accompagnant les efforts de réforme de l’ONU afin de renforcer la promotion de l’égalité des sexes.

Au cours des discussions, les pays ont réaffirmé leur soutien au rôle et au mandat d'UN Women, soulignant la nécessité de garantir des ressources suffisantes, stables et flexibles, ainsi que de renforcer l'efficacité opérationnelle et les résultats substantiels au niveau national.

Prenant la parole lors de la réunion, le ministre-conseiller Nguyen Hai Luu, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a présenté les résultats positifs obtenus par le pays dans la promotion de l’égalité des sexes, 13 des 20 objectifs de la Stratégie nationale sur l’égalité des sexes ayant été atteints ou dépassés en 2025. Dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam continuera de renforcer le rôle dirigeant des femmes, en veillant à leur pleine participation aux grands processus de transformation et à ce qu’elles puissent pleinement bénéficier des opportunités offertes par la transformation numérique, l’intelligence artificielle et la transition verte. Le Vietnam souhaite également que le soutien de l’ONU, notamment d’ONU Femmes, continue de s’aligner étroitement sur les priorités nationales et les besoins réels dans le cadre de la coopération Vietnam-ONU pour la période 2027-2031.

Évoquant les propositions de réforme formulées dans le cadre de l’initiative UN80, lancée à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de l’ONU, Nguyen Hai Luu a partagé l’expérience du Vietnam dans le renforcement du rôle du système des coordonnateurs résidents de l’ONU, contribuant ainsi à améliorer la cohérence et l’efficacité opérationnelle du système des Nations Unies dans les pays hôtes.- VNA

Nguyễn Thị Thu Trang