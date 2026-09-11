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Actualité de la semaine : Le dirigeant To Lam entame sa visite officielle en France et participe au Sommet international sur l'espace à Paris

Le dirigeant To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a achevé sa visite d’État en Russie et entamé, le 10 septembre, sa visite officielle en France, où il participera au Sommet international sur l’espace à Paris, à l’invitation du président français Emmanuel Macron.

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Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 4 au 10 septembre 2026:

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam achève sa visite d’État en Russie et entame sa visite officielle en France.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man achève sa visite officielle en République de Corée et poursuit sa visite officielle en Mongolie.

L’ONU adopte la résolution sur la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" proposée par le Vietnam.

Les élèves et étudiants vietnamiens prêts pour la rentrée scolaire 2026-2027. -VNA

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Le leader Tô Lâm demande d’unifier la perception pour une sécurité proactive

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé le 11 juillet à la Force de sécurité populaire d’unifier la perception sur la pensée de sécurité nationale et la protection de la sécurité nationale et de promouvoir son rôle essentiel dans le conseil et l’organisation de la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité nationale dans la nouvelle situation.

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