Actualité de la semaine : Le dirigeant To Lam entame sa visite officielle en France et participe au Sommet international sur l'espace à Paris

Vous écoutez les faits marquants hebdomadaires du podcast de la VNA. Voici une sélection de grands événements du 4 au 10 septembre 2026:

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam achève sa visite d’État en Russie et entame sa visite officielle en France.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man achève sa visite officielle en République de Corée et poursuit sa visite officielle en Mongolie.

L’ONU adopte la résolution sur la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" proposée par le Vietnam.

Les élèves et étudiants vietnamiens prêts pour la rentrée scolaire 2026-2027. -VNA