Politique

Le Vietnam renforce les relations avec plusieurs partenaires à Paris

En marge du Sommet international sur l’espace à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré plusieurs dirigeants afin de promouvoir les relations entre le Vietnam et ses partenaires.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le président serbe Aleksandar Vucic. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le président serbe Aleksandar Vucic. Photo : VNA

Paris (VNA) – À l’occasion du Sommet international sur l’espace à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 10 septembre des dirigeants de la Serbie, de la République du Congo, de la Bulgarie, de la Finlande et du Luxembourg, ainsi que la présidente de la Commission européenne, afin de promouvoir les relations de coopération avec ces partenaires.

Lors de sa rencontre avec le président serbe Aleksandar Vucic, To Lam a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à son amitié traditionnelle avec la Serbie et salué l’adhésion de ce pays au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Il a invité le président serbe à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le président serbe a soutenu le renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays et accepté l’invitation à se rendre au Vietnam prochainement.

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le Premier ministre bulgare Roumen Radev. Photo : VNA


Lors de sa rencontre avec le Premier ministre bulgare Roumen Radev, To Lam a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec la Bulgarie. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, à l’occasion du 70e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh en Bulgarie en 2027. Le Premier ministre bulgare a affirmé son soutien au maintien des contacts de haut niveau afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays.

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président de la République du Congo Denis Sassou N'Guesso, To Lam s’est félicité des progrès des relations bilatérales, notamment dans le commerce. Le dirigeant congolais a accepté son invitation à se rendre au Vietnam et s’est déclaré prêt à soutenir la coopération et les investissements des entreprises vietnamiennes dans son pays, ainsi qu’à servir de passerelle entre le Vietnam, les pays africains et l’Union africaine (UA).

Lors de son échange avec le président finlandais Alexander Stubb, To Lam s’est félicité du développement du Partenariat stratégique établi en octobre 2025 et a proposé d’exploiter davantage le potentiel de coopération dans le commerce, les sciences et technologies, l’énergie, les satellites, la cybersécurité, le traitement des eaux usées et les infrastructures vertes. Le président finlandais a souhaité que les deux pays continuent de soutenir mutuellement leurs candidatures à des postes importants au sein des Nations unies et des organisations internationales.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden, To Lam a présenté les objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045, soulignant le rôle moteur des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la croissance verte. Il a souhaité que le Luxembourg continue d’accompagner le Vietnam, notamment dans le développement du centre financier international et de la finance verte, domaines dans lesquels le Luxembourg dispose d’atouts et d’expérience. Le Premier ministre luxembourgeois s’est déclaré prêt à partager l’expérience de son pays, notamment dans la finance verte et le développement d’un centre financier international.

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Photo : VNA


Lors de son échange avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, To Lam a réaffirmé l’importance particulière que le Vietnam accorde à ses relations avec l’Union européenne, l’un de ses principaux partenaires dans de nombreux domaines, notamment les sciences, les technologies et l’innovation. Il a appelé à poursuivre la coordination afin de mettre en œuvre des engagements et projets concrets et d’obtenir des résultats substantiels à la hauteur du cadre des relations entre les deux parties. Ursula von der Leyen a salué la contribution du Vietnam aux efforts visant à promouvoir une gouvernance de l’espace pacifique, sûre, durable et équitable, dans l’intérêt commun de l’humanité, ainsi que les progrès substantiels des relations bilatérales depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique global en janvier 2026. -VNA

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