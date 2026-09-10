Politique

Vietnam-France : Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre le secrétaire national du PCF

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 10 septembre à Montreuil Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF).

La rencontre s’est tenue dans un lieu particulièrement symbolique pour les relations entre les deux Partis et les deux pays, qui abrite un buste du Président Ho Chi Minh et l’Espace Ho Chi Minh.

To Lam a souligné que l’amitié et la solidarité traditionnelles entre les deux Partis constituaient un précieux héritage et l’un des fondements importants des relations Vietnam-France.

Alors que les relations bilatérales connaissent une dynamique positive depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique global en octobre 2024, il a souhaité que le PCF continue de contribuer au renforcement de la confiance politique et au développement de la coopération entre les deux pays.

Concernant les relations entre les deux Partis, To Lam a proposé de maintenir les échanges de délégations et les échanges théoriques sur des questions d’intérêt commun, de renforcer la coopération entre les organes de presse, les organisations, les collectivités locales et les jeunes générations des deux pays, ainsi que la coordination au sein des forums multilatéraux entre partis politiques.

Il a également souhaité que le PCF continue de soutenir les relations Vietnam-France et contribue à la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux ainsi qu’au développement de projets de coopération stratégique dans l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’aérospatiale, l’énergie et les infrastructures...

To Lam a en outre appelé à renforcer la coopération décentralisée, culturelle, éducative et sanitaire ainsi que les échanges entre les deux peuples, et à créer des conditions favorables à l’intégration de la communauté vietnamienne en France.

De son côté, Fabien Roussel a souligné la portée particulière de cette rencontre dans un lieu lié au Président Ho Chi Minh, qui avait participé à la fondation du Parti communiste français et contribué à jeter les bases de la solidarité entre les communistes et les peuples des deux pays.

Il a salué les réalisations du Vietnam et sa place croissante sur la scène internationale, réaffirmant l’importance que le PCF attache à son amitié et à sa solidarité traditionnelles avec le PCV. Il a souhaité renforcer les échanges entre les deux Partis, valoriser le rôle des jeunes générations et continuer à contribuer au développement substantiel du Partenariat stratégique global France-Vietnam.

Les deux parties sont convenues de préserver et de promouvoir leur tradition de solidarité et d’amitié, d’intensifier les échanges d’expériences et leur coordination dans les forums multilatéraux entre partis politiques, tout en renforçant le dialogue et la coopération en faveur de la paix, de l’équité, du progrès social et du développement durable. -VNA

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