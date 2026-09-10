La visite du roi de Thaïlande, un jalon dans les relations bilatérales

Bangkok (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, et la reine effectueront une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé une interview à la VNA.



SUne nouvelle étape historique dans les relations Vietnam-Thaïlande

Hanoï (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et de son épouse, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine effectueront une visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a accordé une interview à la VNA.



Selon l’ambassadeur, cette visite revêtira une importance particulière et constituera une nouvelle étape historique dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande au cours des 50 dernières années.



Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, il s’agira de la première visite d’État au Vietnam d’un roi et d’une reine de Thaïlande, et de la première visite de Maha Vajiralongkorn et Suthida dans le pays en leur qualité de roi et de reine.Elle interviendra alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques (6 août 1976 - 6 août 2026), un an après l’élévation de leurs liens au niveau de partenariat stratégique global. Ce nouveau cadre offre une base et un nouvel élan pour approfondir la coopération et la rendre plus substantielle et efficace.



Sur le plan commercial, l’ambassadeur vietnamien a indiqué que les deux pays ont de bonnes chances d’atteindre cette année leur objectif de 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux, ouvrant la voie à des objectifs plus ambitieux, de 30 voire 50 milliards de dollars. La Thaïlande figure parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam.



Dans les domaines de la culture et des échanges entre les peuples, les deux pays, forts de cultures et d’histoires anciennes présentant de nombreuses similitudes, disposent encore d’un important potentiel de coopération, a-t-il indiqué.



Les projets menés au Vietnam par la famille royale thaïlandaise dans l’éducation, le développement communautaire et la protection sociale illustrent concrètement une coopération centrée sur les populations, a-t-il ajouté.



Pour l’avenir, Pham Viet Hung a déclaré que cette visite du roi et de la reine de Thaïlande au Vietnam constituera un jalon important et ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales pour les 50 prochaines années.



À l’échelle régionale, le Vietnam et la Thaïlande sont tous deux des membres actifs et responsables de l’ASEAN. Ils partagent de nombreux intérêts et points de vue sur la nécessité de préserver la solidarité et la résilience de l’ASEAN ainsi que son rôle central dans l’architecture régionale. L’ambassadeur a déclaré espérer que les relations Vietnam-Thaïlande deviendront un moteur important de la solidarité et de la coopération au sein de l’ASEAN, notamment face aux nouveaux défis et pour renforcer la connectivité régionale. -VNA



