Politique

De nouvelles perspectives pour les relations Vietnam-France

La visite officielle du dirigeant vietnamien To Lam en France offre une nouvelle occasion d’approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays, selon l’experte Sophie Boisseau du Rocher.

L’experte Sophie Boisseau du Rocher. Photo: IFRI
L’experte Sophie Boisseau du Rocher. Photo: IFRI

Paris (VNA) – Le Vietnam s’affirme comme un facteur de stabilité en Asie du Sud-Est, tandis que les convergences dans les approches diplomatiques ouvrent de nouvelles perspectives pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-France, notamment dans la défense, l’aérospatiale, les hautes technologies, l’économie et l’innovation. La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, du 9 au 12 septembre, témoigne des liens étroits que les deux pays ont su construire et maintenir.

C’est ce qu’a estimé Sophie Boisseau du Rocher lors d’un entretien avec la VNA à Paris. Membre du groupe de réflexion Asie21 et ancienne chercheuse au Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (IFRI), elle est spécialiste de l’Asie du Sud-Est.

Selon elle, malgré certaines périodes de tension et d’incompréhension par le passé, le Vietnam et la France ont progressivement renforcé leur compréhension mutuelle, valorisé leurs atouts respectifs et consolidé les bases de leur rapprochement dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

Le Vietnam occupe aujourd’hui une place particulière en Asie. Sophie Boisseau du Rocher a souligné les progrès économiques réalisés par le pays depuis le lancement du Renouveau il y a 40 ans, qui en ont fait l’un des moteurs économiques de l’Asie du Sud-Est.

Concernant les relations bilatérales, elle a souligné l’importance de l’élévation des liens Vietnam-France au niveau de Partenariat stratégique global, le 7 octobre 2024. La France est le premier pays européen à avoir établi un tel cadre de relations avec le Vietnam, onze ans après l’établissement de leur Partenariat stratégique en 2013.

Depuis l’adoption, en juin 2025, du Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global, l’enjeu est désormais de l’approfondir et de le concrétiser afin d’établir une coopération substantielle et durable, selon l’experte française.

Les deux pays souhaitent aujourd’hui approfondir leur partenariat, a-t-elle relevé. La visite de To Lam en France offre à Paris l’occasion d’avancer des propositions concrètes dans des domaines où la France dispose d’atouts, notamment la défense et l’aérospatiale.

Selon Sophie Boisseau du Rocher, la France peut également s’appuyer sur les convergences avec les orientations du Vietnam pour contribuer au renforcement de son autonomie stratégique. Le nucléaire civil, l’aviation, l’espace et les hautes technologies figureront parmi les principaux sujets de discussion.

Pour les années à venir, l’experte a constaté que le potentiel de coopération entre le Vietnam et la France restait considérable. Les deux pays devront privilégier des projets tournés vers l’avenir dans des secteurs stratégiques et mieux exploiter les réseaux de coopération existants afin de développer des projets prometteurs. -VNA

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