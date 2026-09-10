Le Vietnam dans le top 3 des destinations asiatiques les plus prisées par les visiteurs de retour

Hanoï (VNA) – De l’effervescence de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville aux plages pittoresques de Dà Nang et aux paysages montagneux spectaculaires de Sa Pa, chaque destination offre aux visiteurs de nouvelles raisons de revenir au Vietnam. Cette année encore, le pays figure dans le top 3 des destinations asiatiques affichant le taux de visiteurs de retour le plus élevé.
Selon la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam conserve sa place parmi les trois destinations asiatiques les plus attractives pour les visiteurs souhaitant revenir. Dà Nang contribue largement à ce résultat, gagnant deux places par rapport à l’année dernière pour se hisser au 6e rang en Asie. Ce classement repose sur les données de réservations effectuées sur Agoda au cours des six premiers mois de 2026.
Certaines destinations exercent un attrait particulier, incitant les voyageurs à revenir pour découvrir de nouveaux sites, retrouver leurs lieux favoris ou simplement renouer avec une atmosphère familière.
Vũ Ngọc Lâm, directeur national d’Agoda au Vietnam, a estimé que le maintien du Vietnam dans le top 3 des destinations asiatiques affichant le taux de visiteurs de retour le plus élevé témoignait de la richesse et de l’attractivité de l’offre touristique vietnamienne.
Dans le classement des villes asiatiques, Tokyo s’est hissée cette année en tête, devant Bangkok. Bali occupe pour la première fois la troisième place, suivie de Séoul et d’Osaka. Dà Nang, Kuala Lumpur, Fukuoka, Taipei et Johor Bahru complètent le top 10 des villes affichant les taux de visiteurs de retour les plus élevés.
Au Vietnam, les cinq destinations ayant enregistré les taux de visiteurs de retour les plus élevés au premier semestre 2026 sont, dans l’ordre, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang, Hanoï et l’île de Phu Quôc.
Les deux grandes villes vietnamiennes ont amélioré leur classement par rapport à l’année dernière, Hanoï gagnant deux places et Hô Chi Minh-Ville une place.
Sa Pa a également enregistré une progression notable, gagnant trois places sur un an. L’attrait croissant de cette destination se reflète également dans les données d’Agoda sur les activités et expériences touristiques. Sun World Fansipan Legend a ainsi été l’expérience la plus réservée sur Agoda au Vietnam au cours des six premiers mois de 2026.
Dà Nang, quant à elle, a gagné deux places par rapport à l’année précédente, se classant désormais au 6e rang des villes asiatiques affichant le taux de visiteurs de retour le plus élevé. Ce résultat confirme l’attrait durable de cette ville côtière du Centre, qui séduit par ses plages, mais aussi par sa situation géographique permettant de rejoindre facilement la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dà Nang abrite également le site touristique Sun World Ba Na Hills, célèbre pour son Pont d’Or, ses paysages montagneux spectaculaires et la diversité de ses activités de loisirs. La combinaison de ces atouts offre aux visiteurs de nombreuses raisons de revenir à Dà Nang après chaque séjour au Vietnam.
« De l’effervescence de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville aux plages pittoresques de Dà Nang et aux paysages montagneux majestueux de Sa Pa, chaque destination offre aux visiteurs de nouvelles raisons de revenir au Vietnam. Le fait que Dà Nang se hisse parmi les six villes asiatiques attirant le plus de visiteurs de retour est particulièrement encourageant et témoigne de l’attrait durable de cette destination », a déclaré Vu Ngoc Lâm.- VNA
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