Tourisme

Le charme durable du Vietnam séduit à nouveau les touristes internationaux

Le Vietnam figure parmi les trois destinations asiatiques affichant le taux de retour des touristes internationaux le plus élevé au premier semestre, tandis que Dà Nang se classe au sixième rang des villes, selon un rapport publié le 8 septembre par la plateforme de voyage numérique Agoda.

Le pont du Dragon à Dà Nang (Centre). Photo : LD
Le pont du Dragon à Dà Nang (Centre). Photo : LD

Hanoi (VNA) - Selon la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam s’est classé troisième en Asie de l’Est et du Sud-Est pour le nombre de visiteurs étrangers y retournant au cours du premier semestre de cette année, derrière le Japon et la Thaïlande, mais devant la Malaisie et l’Indonésie.

Agoda a indiqué que les visites répétées constituent un indicateur utile de l’attrait durable d’une destination, les voyageurs y retournant souvent pour découvrir des lieux qu’ils avaient manqués, tenter de nouvelles expériences ou simplement revisiter des destinations qu’ils apprécient déjà.

Selon Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda au Vietnam, le maintien du Vietnam parmi les destinations asiatiques les plus prisées traduit la diversité de son offre touristique, allant du tourisme urbain à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville au tourisme balnéaire à Dà Nang, en passant par le tourisme écologique et de montagne à Sa Pa.

Le Vietnam parvient à fidéliser les touristes étrangers grâce à l’assouplissement des formalités de visa, à l’amélioration des infrastructures et à des coûts abordables, selon les professionnels du secteur.

Le pays a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux au cours des huit premiers mois de l’année, soit une hausse de 14,4 % sur un an, confirmant la reprise dynamique de son tourisme international portée notamment par la progression des marchés européen, russe et indien.

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Le Vietnam confirme son pouvoir d’attraction et s’impose parmi les favoris du retour en Asie. Photo : Asiakingtravel

Tokyo a pris la tête du classement des villes asiatiques cette année, devançant Bangkok, tandis que Bali s’est hissée à la troisième place pour la première fois. Séoul et Osaka suivent dans le classement. Dà Nang a fait son entrée dans le top 10 des villes les plus revisitées de la région.

Au Vietnam, les cinq destinations ayant enregistré les taux de retour les plus élevés au premier semestre de cette année sont Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville, Nha Trang, Hanoi et Phu Quôc. La capitale vietnamienne a progressé de deux places et la mégapole du Sud en a gagné une par rapport à la même période l’an dernier.

D’après Agoda, le succès fulgurant de Dà Nang tient autant à la modernité de son réseau de transport qu'à sa précieuse proximité avec la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et à la diversité de ses services et de ses offres de loisirs.

Le pays vise à atteindre 25 millions d’arrivées internationales en 2026, et 45 à 50 millions d’arrivées internationales à l’horizon 2030. Il prévoit également de développer trois pôles de croissance touristique à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, ainsi que dix centres touristiques majeurs et 20 zones touristiques nationales. – VNA

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#plateforme de voyage numérique Agoda #destinations revisitées en Asie
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