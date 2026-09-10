Le Vietnam et la R. tchèque renforcent leur coopération dans l'éducation, la science et la technologie

Prague (VNA) - La deuxième table ronde Vietnam-République tchèque consacrée à l’enseignement supérieur, à la science, à la technologie et à l’innovation s’est tenue le 9 septembre à Prague, réunissant un large panel de diplomates, d’universitaires, de chercheurs et de chefs d’entreprise des deux pays.

Coorganisée par l'ambassade du Vietnam en République tchèque et l’Université Ton Duc Thang, cette rencontre visait à évaluer les résultats de coopération et à définir des activités et projets de coopération concrets à l’avenir.

Lors de l'ouverture de l'événement, l'ambassadeur vietnamien Duong Hoai Nam a souligné l'importance de promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement et de recherche des deux pays, transformer des échanges et projets en partenariats durables pour obtenir des résultats concrets. Parmi les domaines potentiels figurent l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, l'industrie des semi-conducteurs, la fabrication de pointe, l'énergie et les technologies vertes, ainsi que les biotechnologies.

Selon lui, l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République tchèque en janvier 2025, ainsi que les accords de coopération dans le domaine de l'éducation, ont insufflé une dynamique favorable à l'élargissement de la coopération à de nouveaux secteurs.

David Müller, directeur général du ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, a réaffirmé le soutien de son gouvernement aux synergies entre le monde des affaires, les instituts de recherche et les universités, rappelant que le Vietnam est désormais le principal partenaire commercial de la République tchèque en Asie du Sud-Est avec un volume d’échanges atteignant 5 milliards de dollars en 2025.

Du côté vietnamien, le professeur docteur Tran Trong Dao, recteur de l’Université Ton Duc Thang, a plaidé pour un élargissement du réseau de coopération entre les universités, une augmentation des programmes académiques internationaux et des projets de recherche et une connexion plus étroite entre les universités et les entreprises.

Cette vision est partagée par la partie tchèque, représentée par le professeur Petr Saha, vice-président du conseil d’administration du groupe CTU, qui a déclaré que la République tchèque souhaitait développer sa coopération avec les universités et les entreprises vietnamiennes dans les domaines des énergies vertes, des systèmes de stockage d'énergie par batteries, de la santé et des technologies à double usage.

La conférence a abouti à des résultats concrets avec la signature de plusieurs protocoles d’accord engageant des institutions telles que l’Université de Hanoï, l’Académie diplomatique du Vietnam, l’Académie de l’aviation du Vietnam et diverses universités tchèques de renom, dont l’Université technique tchèque de Prague (CVUT), l’Université de Bohême du Sud et l’Université Tomas Bata.

Au-delà des accords formels, les parties ont également convenu d'ajouter des participants au 4e Concours international de recherche et de conception de véhicules aériens sans pilote (UAV Contest 2027), prévu en septembre 2027, et de promouvoir l'initiative du Centre pour le développement de l'innovation (CVDI), contribuant ainsi à élargir le réseau de liens entre les institutions éducatives, de recherche et commerciales des deux pays. -VNA

​