Fidel Castro et Ho Chi Minh, deux visions révolutionnaires réunies à l’écran

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La Havane (VNA) - Le 9 septembre à La Havane, le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires (MINFAR) a organisé la projection du 6e épisode, intitulé « Fidel Castro - Ho Chi Minh, une vision révolutionnaire », de la série documentaire « Deux cœurs, un même battement ».

Lors de la cérémonie, le général Victor Rojo Ramos, directeur général de la Direction politique du MINFAR, a souligné la portée de cet épisode, réalisé à l’occasion du centenaire de la naissance du commandant en chef Fidel Castro. Il a affirmé que le film témoignait de la solidarité et de l’amitié indéfectible entre les peuples cubain et vietnamien.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, a souligné que, bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Ho Chi Minh et Fidel Castro partageaient une même vision révolutionnaire fondée sur l’indépendance, la liberté, le bonheur et l’égalité. Ces idéaux ont contribué à rapprocher les deux pays malgré la distance géographique et les nombreux défis, faisant de leur relation spéciale un modèle dans les relations internationales.

Il s’est dit convaincu que cet épisode aiderait notamment les jeunes générations des deux pays à mieux comprendre les liens historiques entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Produit par le Centre de radiodiffusion et de télévision de l’Armée et le Département politique général de l’Armée populaire du Vietnam, en coopération avec des partenaires cubains, cet épisode rend hommage à Fidel Castro à l’occasion du centenaire de sa naissance. L’équipe de production a interviewé des témoins historiques, ainsi que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président cubain Miguel Díaz-Canel.

Le film sera diffusé sur la télévision nationale cubaine. -VNA

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