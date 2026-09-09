Sciences

Le Vietnam et la Russie s’accordent sur une feuille de route de coopération dans les technologies quantiques

La VAST et Rosatom ont convenu d’une feuille de route de coopération dans les technologies quantiques, axée sur la stratégie, la formation, les infrastructures de recherche et le développement des capacités de calcul quantique.

Le professeur-docteur Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, et Artyom Zassourky, vice-président chargé des activités internationales du groupe public AFK Sistema. Photo : VNA
Le professeur-docteur Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, et Artyom Zassourky, vice-président chargé des activités internationales du groupe public AFK Sistema. Photo : VNA


Moscou (VNA) – Dans le cadre de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le professeur-docteur Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), a eu une séance de travail avec le groupe nucléaire national russe Rosatom et plusieurs partenaires scientifiques et universitaires russes de premier plan à l’Université nationale des sciences et technologies MISIS (NUST MISIS).

Cette rencontre visait à promouvoir l’élaboration d’une feuille de route de coopération dans les technologies stratégiques, avec pour priorité immédiate les technologies quantiques, contribuant ainsi à concrétiser les orientations de coopération bilatérale dans les domaines des sciences et des technologies pour la nouvelle période.

La partie russe était représentée notamment par Ekaterina Solntseva, directrice chargée des technologies quantiques de Rosatom ; l’académicien Nikolaï Kolatchevski, directeur de l’Institut de physique P. N. Lebedev de l’Académie des sciences de Russie ; Sergueï Salikhov, premier vice-recteur de la NUST MISIS, et Denis Avetissian, conseiller en technologies quantiques de Rosatom.

Après avoir participé au Forum Quantum BRICS en juin 2026 en Russie, la VAST a activement renforcé ses échanges avec Rosatom et ses partenaires russes afin d’étudier un modèle de développement intégré des technologies quantiques, couvrant les orientations prioritaires de recherche, les infrastructures, la formation des ressources humaines ainsi que le modèle de coopération entre trois acteurs : instituts de recherche, universités et entreprises.

La présence de l’Institut de physique P. N. Lebedev et de la NUST MISIS à cette réunion constitue une passerelle permettant à la VAST d’accéder plus largement à l’écosystème quantique avancé de la Russie.

Prenant la parole, le professeur-docteur Trân Hông Thai a souligné que les technologies quantiques constituent un domaine émergent à fort potentiel de rupture, nécessitant des investissements considérables. S’inspirer de l’expérience de pays pionniers comme la Russie permettra au Vietnam de raccourcir sensiblement le processus de constitution de ses équipes et de développement de ses capacités endogènes.

En tant qu’organisme chargé de la coordination du programme national russe dans le domaine quantique, Rosatom constitue, selon lui, un partenaire de référence pour aider la VAST à élaborer une feuille de route concrète, adaptée aux capacités et aux conditions du Vietnam.

Fortes de leurs relations d’amitié traditionnelle, la VAST et la partie russe souhaitent s’appuyer sur les solides fondements scientifiques et technologiques de la Russie. Outre la possibilité offerte aux scientifiques, doctorants et jeunes cadres vietnamiens de mener directement des recherches sur les infrastructures de calcul quantique existantes en Russie, la VAST envisage d’inviter des experts russes de premier plan à travailler au Vietnam et à diriger des volets de projets communs, en vue de créer à terme un centre de recherche conjoint, qui pourrait devenir un symbole de la coopération technologique entre les deux pays.

Dans un esprit de large consensus, la VAST et Rosatom sont convenues d’une feuille de route de coopération dans les technologies quantiques articulée autour de quatre axes stratégiques : partage d’expériences dans l’élaboration de stratégies nationales ; formation des ressources humaines ; partage et interconnexion des infrastructures de recherche ; et accès progressif au développement d’une infrastructure de calcul quantique complète, couvrant à la fois les logiciels et les équipements.

La feuille de route de coopération entre la VAST et Rosatom constitue ainsi une démarche concrète visant à tirer pleinement parti de l’expertise d’un partenaire pionnier afin d’accélérer le développement des capacités technologiques stratégiques du Vietnam dans une nouvelle ère. - VNA

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#Nghị quyết 57 #NQ 57 #VAST #Vietnam #Russie
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