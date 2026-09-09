Fête de la saison dorée de Ta Leng à Lai Chau

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À Ta Leng, dans la province de Lai Chau, les rizières en terrasses, parées de teintes dorées à l’approche de la récolte, se déploient en courbes majestueuses à perte de vue sur les flancs des montagnes. Photo. VNA
À Ta Leng, dans la province de Lai Chau, les rizières en terrasses, parées de teintes dorées à l’approche de la récolte, se déploient en courbes majestueuses à perte de vue sur les flancs des montagnes. Photo. VNA
Les rizières en terrasses de Ta Leng, province de Lai Chau, au cœur de la saison de maturation du riz. Photo: VNA
Les rizières en terrasses de Ta Leng, province de Lai Chau, au cœur de la saison de maturation du riz. Photo: VNA
Les rizières en terrasses de Ta Leng, dans la province de Lai Chau, se parent de leur manteau doré à l’approche de la récolte. Photo : VNA
Les rizières en terrasses de Ta Leng, dans la province de Lai Chau, se parent de leur manteau doré à l’approche de la récolte. Photo : VNA
Des habitants participent au traditionnel jeu de la chasse aux canards, les yeux bandés, lors de la fête. Photo: VNA
Des habitants participent au traditionnel jeu de la chasse aux canards, les yeux bandés, lors de la fête. Photo: VNA
Concours de récolte du riz organisé dans le cadre de la fête. Photo : VNA
Concours de récolte du riz organisé dans le cadre de la fête. Photo : VNA
Des équipes représentant les villages de la commune de Ta Leng s’affrontent lors du concours de récolte du riz de la fête "Saison dorée de Ta Leng – Parfum du riz en haute montagne". Photo : VNA
Des équipes représentant les villages de la commune de Ta Leng s’affrontent lors du concours de récolte du riz de la fête "Saison dorée de Ta Leng – Parfum du riz en haute montagne". Photo : VNA
Une femme souriante récolte le riz dans les rizières en terrasses dorées de Ta Leng. Photo : VNA
Une femme souriante récolte le riz dans les rizières en terrasses dorées de Ta Leng. Photo : VNA
Récolte du riz doré sur les terrasses verdoyantes de Ta Leng. Photo : VNA
Récolte du riz doré sur les terrasses verdoyantes de Ta Leng. Photo : VNA
Des membres de la communauté Mong perpétuent la tradition du battage du riz à la main lors de la fête. Photo : VNA
Des membres de la communauté Mong perpétuent la tradition du battage du riz à la main lors de la fête. Photo : VNA
Un village de l’ethnie Mong niché au pied des splendides rizières en terrasses de la commune de Ta Leng. Photo : VNA
Un village de l’ethnie Mong niché au pied des splendides rizières en terrasses de la commune de Ta Leng. Photo : VNA
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Fête de la saison dorée de Ta Leng à Lai Chau

Alors que les rizières en terrasses se parent de leurs teintes dorées, le village de Ta Leng, dans la commune éponyme de la province de Lai Chau, s’anime au rythme de la saison des récoltes. Au cœur des montagnes et des forêts majestueuses du Nord-Ouest, la première édition de la Fête "Saison dorée de Ta Leng – Le parfum du riz au cœur des hautes montagnes", organisée le 6 septembre, a invité habitants loacaux et visiteurs à découvrir les couleurs et les saveurs de la récolte, tout en plongeant dans la culture et le quotidien de l'ethnie Mong.

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#Lai Chau #rizières en terrasses #saison dorée

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