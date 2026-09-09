Fête de la saison dorée de Ta Leng à Lai Chau

Alors que les rizières en terrasses se parent de leurs teintes dorées, le village de Ta Leng, dans la commune éponyme de la province de Lai Chau, s’anime au rythme de la saison des récoltes. Au cœur des montagnes et des forêts majestueuses du Nord-Ouest, la première édition de la Fête "Saison dorée de Ta Leng – Le parfum du riz au cœur des hautes montagnes", organisée le 6 septembre, a invité habitants loacaux et visiteurs à découvrir les couleurs et les saveurs de la récolte, tout en plongeant dans la culture et le quotidien de l'ethnie Mong.