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Le président de l'AN Tran Thanh Man rencontre la présidente du Groupe parlementaire d'amitié Mongolie - Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré J. Bayarmaa, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam le 10 septembre à Oulan-Bator.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré J. Bayarmaa, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré J. Bayarmaa, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam. Photo : VNA

Oulan-Bator (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, le matin du 10 septembre (heure locale), au Palais d’État à Oulan-Bator, le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré J. Bayarmaa, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam. Se réjouissant de rencontrer J. Bayarmaa et les membres du Groupe, le président de l’AN vietnamienne Tran Thanh Man s’est dit honoré d’être le premier hôte étranger à effectuer une visite officielle en Mongolie à l’invitation de son homologue Sandag Byambatsogt, à la veille de la session d’automne du du Parlement de Mongolie (ou Grand Khoural d'État).

Constatant les progrès accomplis par l'État, le Parlement et le peuple mongols, le dirigeant vietnamien a souligné la contribution active des parlementaires et du Groupe d'amitié Mongolie - Vietnam. Il a salué le rôle de J. Bayarmaa et le soutien des membres du Groupe dans la promotion de la coopération entre les deux organes législatifs ainsi que des relations d'amitié bilatérales.

Le président de l’AN vietnamienne s’est dit convaincu que les Groupes parlementaires d’amitié des deux pays continueront de favoriser les contacts, les échanges de délégations et les rencontres en marge des forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance politique et l’amitié entre les parlementaires et les deux peuples. S’appuyant sur les acquis de la coopération bilatérale et les perceptions communes des dirigeants des deux pays, il a suggéré que la présidente du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam continue de jouer son rôle de passerelle et de promouvoir une coopération substantielle entre les deux AN. Il a appelé à intensifier les échanges à tous les niveaux, notamment entre les commissions spécialisées, les jeunes parlementaires et les femmes députées, en insistant sur la nécessité de faire en sorte que chaque visite débouche sur des résultats concrets, efficaces et suivis sur le terrain.
Le dirigeant vietnamien a invité les deux Groupes d'amitié à conseiller les deux Parlements pour dynamiser la coopération dans les domaines potentiels et renforcer le partenariat entre les organes judiciaires et d'application de la loi.

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Le président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam. Photo : VNA



Saluant la plateforme du Parlement ouvert mongol intégrée au système numérique national « E-Mongolia », qui contribue à bâtir un Parlement transparent et centré sur le citoyen, il a proposé une coopération accrue dans le partage d'expériences législatives et de supervision concernant l'économie numérique, l'innovation, l'agriculture verte, la sécurité alimentaire, le changement climatique et le développement durable.

Il a également souhaité que les deux Groupes soutiennent la connexion entre les entreprises, les échanges économiques, culturels, sportifs, touristiques et populaires, tout en appuyant la coopération entre les localités, les associations d'amitié et les instituts de recherche législative.

De son côté, J. Bayarmaa s’est déclarée convaincue que cette visite ouvrira de nouvelles perspectives, enrichira le Partenariat global et contribuera à perpétuer la tradition d’amitié vieille de plus de 70 ans entre les deux nations. Elle a affirmé que la coopération parlementaire joue un rôle primordial dans la mise en œuvre substantielle des accords bilatéraux.

Partageant l’analyse de Tran Thanh Man sur le rôle moteur des Groupes d’amitié, J. Bayarmaa a confirmé que les membres du Groupe parlementaire d’amitié Mongolie-Vietnam s’emploieront à concrétiser les objectifs fixés par les hauts dirigeants des deux pays. Elle a enfin préconisé de renforcer les échanges populaires, en particulier entre les jeunes et les étudiants, et d’élargir les programmes d’échanges entre étudiants et jeunes parlementaires afin de transmettre cette amitié aux générations futures.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Mongolie-Vietnam
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