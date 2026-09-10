Le Vietnam et l’État mexicain de Veracruz dynamisent leur coopération économique et logistique

Veracruz (VNA) - À l’invitation des autorités de l’État de Veracruz, une délégation de l’ambassade du Vietnam au Mexique, conduite par l’ambassadeur Nguyen Van Hai, a effectué une visite de travail du 7 au 9 septembre dans cet État mexicain et participé au 7e Congrès international de l’énergie.

Au cours de son séjour, le diplomate vietnamien a eu plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec Ernesto Pérez Astorga, secrétaire au Développement économique et portuaire de l’État de Veracruz, et Carlos Andrés Morales Mar, directeur général de l’Agence énergétique de l’État de Veracruz (AEV). Il a également participé à un dialogue avec la communauté d’affaires locale et rencontré des entrepreneurs intéressés par le marché vietnamien.

Lors des séances de travail, l’ambassadeur Nguyen Van Hai a mis en lumière les performances socio-économiques remarquables du Vietnam, tout en proposant d’élargir la coopération entre les localités vietnamiennes et l'État de Veracruz dans les secteurs où les deux parties possèdent des atouts complémentaires, tels que le commerce, l’investissement, la logistique, les énergies renouvelables, l’industrie, l’agriculture, les science et technologies, la culture et le tourisme.

De son côté, Ernesto Perez Astorga a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement et affirmé la volonté de l’État de Veracruz d’élaborer un programme de coopération concret avec le Vietnam, axé sur les complémentarités économiques et les similitudes commerciales entre les deux parties.

Lors du dialogue avec la délégation vietnamienne, de nombreux chefs d’entreprise de l’État de Veracruz ont exprimé leur souhait d’organiser des missions de prospection au Vietnam afin de nouer des partenariats directs, d’étudier le marché et d’explorer les possibilités d’investissement et d’affaires dans les domaines du commerce, de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme.

Événement annuel organisé par le gouvernement de l’État de Veracruz, en coordination avec l’AEV et le Secrétariat à l'Énergie du Mexique (SENER), le Congrès international de l’énergie de Veracruz constitue une plateforme réunissant les agences de gestion, les grands groupes énergétiques nationaux tels que Pemex et CFE, les entreprises privées nationales et étrangères, ainsi que des experts de premier plan pour discuter des politiques, des opportunités d’investissement et des nouvelles technologies.

La visite de l’ambassadeur Nguyen Van Hai s’inscrit dans les efforts déployés par le Vietnam et le Mexique pour approfondir leurs relations économiques et commerciales. Le renforcement des liens avec des localités disposant d’infrastructures portuaires, énergétiques et industrielles performantes, comme Veracruz, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, la logistique et le commerce. -VNA

​