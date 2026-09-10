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Le Vietnam et la France renforcent leur coopération fondée sur le dialogue et la confiance

En sa qualité de nouveau président du groupe d’amitié France-Vietnam de l’Assemblée nationale, Michel Criaud, membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, a rappelé que, si les relations entre les deux pays sont profondément ancrées dans l’histoire, elles sont aujourd’hui nourries par un dialogue sincère, le respect mutuel et une volonté commune de construire l’avenir.

Nghiêm Thị Kim Thập
Michel Criaud, membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française. Photo. VNA
Michel Criaud, membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française. Photo. VNA

Paris (VNA) - La relation entre la France et le Vietnam repose sur un socle de dialogue sincère, de respect mutuel et de confiance, ouvrant la voie à une coopération élargie dans des secteurs stratégiques, de la défense, de la sécurité et de l’économie à l’énergie, en passant par l’économie maritime et la protection des infrastructures sous-marines.

À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, Michel Criaud, membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, a souligné l’excellence des relations bilatérales lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

En sa qualité de nouveau président du groupe d’amitié France-Vietnam de l’Assemblée nationale, le député a rappelé que, si les relations entre les deux pays sont profondément ancrées dans l’histoire, elles sont aujourd’hui nourries par un dialogue sincère, le respect mutuel et une volonté commune de construire l’avenir. La France et le Vietnam ont ainsi établi des liens solides dans les domaines de l’économie, de l’enseignement supérieur, de la culture et des échanges entre les peuples.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, Michel Criaud a mis en exergue le potentiel de coopération pour améliorer les capacités de défense, garantir la liberté de navigation, la cybersécurité et protéger les infrastructures sous-marines, notamment les câbles sous-marins. Selon lui, avec un littoral d'environ 3 200 km, le Vietnam a un grand besoin d'assurer la sécurité en mer.

Selon lui, les mutations géopolitiques actuelles et le développement rapide des technologies et des équipements de défense montrent davantage la nécessité de renforcer la coopération. Dans ce contexte, il a affirmé que le Vietnam est un partenaire fiable de la France.

Sur le plan économique, l’ambition est tout aussi forte, la France s’étant fixé pour objectif de doubler le volume de ses exportations vers le Vietnam au cours de la prochaine décennie. Paris salue par ailleurs la dynamique de transition énergétique engagée par Hanoï, qui s’efforce de réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Selon le président du groupe d’amitié France-Vietnam de l’Assemblée nationale, les peuples des deux pays jouent un rôle essentiel dans le développement de relations fondées sur la confiance, et les deux parties doivent poursuivre leurs efforts pour consolider ces liens.

Michel Criaud a estimé que l’industrie de défense, notamment dans le domaine maritime, offrait de nombreuses perspectives de coopération, aux côtés d’autres secteurs à fort potentiel, tels que les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, la résilience face au changement climatique, la Francophonie, l’économie maritime et l’éolien offshore.

En outre, l’économie bleue et l’économie sous-marine apparaissent comme des moteurs de croissance prometteurs. Elles couvrent notamment la pêche, l’éolien en mer, la gestion durable des ressources halieutiques et la formation des garde-côtes aux normes du droit de la mer. La coopération pourrait également s’étendre aux secteurs de l’industrie et des infrastructures, où des entreprises comme Alcatel pourraient constituer un modèle pour le développement de capacités locales dans la pose de câbles et la construction navale spécialisée.

Enfin, Michel Criaud a souligné l’importance de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) dans le renforcement de la protection des investissements et la garantie du niveau de protection nécessaire aux investisseurs. Rappelant que plusieurs États membres de l'UE ont déjà ratifié ce texte, il a indiqué que le Parlement français devrait l'examiner prochainement.

Selon lui, la ratification de l’EVIPA constituerait une étape décisive pour sécuriser les investissements et créer des conditions plus favorables au développement des activités d’investissement et de la coopération économique entre le Vietnam, la France et, plus largement, l’ensemble de l’espace européen. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập
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