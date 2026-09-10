Politique

Le haut dirigeant To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh à Montreuil en France

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rendu hommage au président Ho Chi Minh à Montreuil, à l’occasion de sa visite officielle en France, réaffirmant l’importance historique et symbolique de ce lieu pour l’amitié entre les deux peuples.

Le haut dirigeant To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage, le 10 septembre, au Président Ho Chi Minh devant sa statue, au parc Montreau, à Montreuil. Photo: VNA
Le haut dirigeant To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage, le 10 septembre, au Président Ho Chi Minh devant sa statue, au parc Montreau, à Montreuil. Photo: VNA

Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet spatial de Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rendu hommage, le 10 septembre, au Président Ho Chi Minh devant sa statue, au parc Montreau, à Montreuil. Étaient notamment présents le maire de Montreuil, Patrice Bessac, et le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.

To Lam, son épouse et les membres de la délégation ont déposé une gerbe et observé une minute de silence à la mémoire du Président Ho Chi Minh, dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien.

Dans son allocution, To Lam a exprimé son émotion et rendu hommage au Président Ho Chi Minh, rappelant son parcours à la recherche d’une voie pour libérer le pays, ainsi que le soutien apporté par le peuple français durant ses années en France. Le parc Montreau est depuis longtemps un « lieu rouge », profondément symbolique et historique pour les Vietnamiens se rendant en France.

Il a souligné la signification particulière de cette visite, qui coïncide avec le 115e anniversaire de la première arrivée de Ho Chi Minh en France, en 1911.

Au cours de son séjour en France, Ho Chi Minh a bénéficié du soutien de nombreux amis et camarades français et a contribué à jeter les bases solides de l’amitié entre les peuples vietnamien et français. Ses contributions à la lutte pour l’indépendance, la liberté et la paix ont été reconnues par la communauté internationale et par l’UNESCO, qui l’a honoré du titre de « Héros de la libération nationale et éminente figure culturelle ».

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To Lam visite l’Espace Ho Chi Minh, situé au sein du Musée de l’Histoire vivante, au cœur du parc Montreau. Photo: VNA

To Lam a remercié le maire, les autorités et les habitants de Montreuil pour leur accueil chaleureux et leur attachement à l’Espace Ho Chi Minh, qu’ils préservent et valorisent comme un élément important du patrimoine culturel local. Il s’est dit convaincu que Montreuil continuerait d’être un partenaire fiable du Vietnam pour préserver ce lieu emblématique de l’amitié Vietnam-France.

Le maire Patrice Bessac a souligné les liens d’amitié et de solidarité profonds et sincères unissant depuis longtemps Montreuil au peuple vietnamien. Il a affirmé que le président Ho Chi Minh faisait partie intégrante de l’histoire de la ville et que l’histoire de la lutte, de la solidarité et de l’amitié entre les deux peuples constituait une fierté que Montreuil continuerait de préserver.

À cette occasion, To Lam a visité l’Espace Ho Chi Minh, situé au sein du Musée de l’Histoire vivante, au cœur du parc Montreau, et signé son Livre d’or. Il a notamment exprimé sa reconnaissance envers les autorités et les habitants de Montreuil pour la conservation de cet espace, qui contribue à préserver une partie de l’histoire du Vietnam en France et à promouvoir les relations spéciales entre les deux pays.

L’Espace Ho Chi Minh conserve de nombreux documents, objets et images précieux sur la vie et les activités du président Ho Chi Minh durant ses années en France, ainsi que des livres, journaux et œuvres consacrés à sa vie et à son œuvre. Les autorités de Montreuil le considèrent comme l’un des patrimoines culturels de la ville. -VNA

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