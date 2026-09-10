Le dirigeant To Lam reçoit en Russie le Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont assisté, dans la soirée du 9 septembre (heure locale), au Kremlin, à Moscou, à la cérémonie de remise du Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Vladimir Poutine a déclaré que le peuple russe éprouvait depuis toujours un profond respect et une grande admiration pour la résilience, la volonté et le courage du peuple vietnamien, une nation qui a surmonté avec détermination les épreuves les plus difficiles de la lutte pour la libération nationale.



Selon lui, le peuple vietnamien comprend profondément la valeur de la paix, de l’amitié avec les autres pays, du travail et de la créativité. Cet esprit est en harmonie avec la doctrine humaniste de Léon Tolstoï.



Vladimir Poutine a salué la décision du Conseil d’attribution du Prix de la paix Léon Tolstoï de décerner cette année cette distinction au dirigeant vietnamien To Lam.



Il a qualifié To Lam d’homme politique de renom et visionnaire, de véritable patriote ayant choisi de se consacrer au service de sa Patrie et à la défense des intérêts nationaux.



À la tête du pays, To Lam mène, selon le président russe, une politique intérieure et extérieure prudente et cohérente, contribuant au renforcement d’un Vietnam indépendant, souverain, stable et sûr, tant en Asie qu’à l’échelle mondiale.



Le président russe a affirmé que cette distinction récompensait les importantes contributions de To Lam au renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre la Russie et le Vietnam. Grâce à ses efforts constants en faveur du développement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, To Lam suit régulièrement et promeut les liens économiques, culturels et humanitaires entre les deux pays.



Recevant avec gratitude le Prix portant le nom du grand écrivain Léon Tolstoï, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a affirmé que cette distinction ne constituait pas seulement une reconnaissance à son égard, mais témoignait également de l’appréciation accordée à la tradition pacifique du peuple vietnamien, à la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement du Vietnam, ainsi qu’aux contributions actives et responsables du pays à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Il a affirmé que le Vietnam continuerait, aux côtés de la communauté internationale, à promouvoir le dialogue, à renforcer la compréhension et la confiance, et à régler les différends et les litiges par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, en faveur d’un monde de paix, de stabilité et de développement durable.



En 2023-2024, le premier Prix international de la paix Léon Tolstoï a été décerné à l’Union africaine pour ses contributions significatives au renforcement de la paix. En 2025, il a été attribué aux présidents du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. - VNA

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