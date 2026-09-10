Politique

Le dirigeant To Lam reçoit en Russie le Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu, le 9 septembre au Kremlin, le Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026, en reconnaissance de ses contributions à la paix et au renforcement de l’amitié entre le Vietnam et la Russie.

Le dirigeant To Lam reçoit en Russie le Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont assisté, dans la soirée du 9 septembre (heure locale), au Kremlin, à Moscou, à la cérémonie de remise du Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Vladimir Poutine a déclaré que le peuple russe éprouvait depuis toujours un profond respect et une grande admiration pour la résilience, la volonté et le courage du peuple vietnamien, une nation qui a surmonté avec détermination les épreuves les plus difficiles de la lutte pour la libération nationale.

Selon lui, le peuple vietnamien comprend profondément la valeur de la paix, de l’amitié avec les autres pays, du travail et de la créativité. Cet esprit est en harmonie avec la doctrine humaniste de Léon Tolstoï.

Vladimir Poutine a salué la décision du Conseil d’attribution du Prix de la paix Léon Tolstoï de décerner cette année cette distinction au dirigeant vietnamien To Lam.

Il a qualifié To Lam d’homme politique de renom et visionnaire, de véritable patriote ayant choisi de se consacrer au service de sa Patrie et à la défense des intérêts nationaux.

À la tête du pays, To Lam mène, selon le président russe, une politique intérieure et extérieure prudente et cohérente, contribuant au renforcement d’un Vietnam indépendant, souverain, stable et sûr, tant en Asie qu’à l’échelle mondiale.

Le président russe a affirmé que cette distinction récompensait les importantes contributions de To Lam au renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre la Russie et le Vietnam. Grâce à ses efforts constants en faveur du développement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, To Lam suit régulièrement et promeut les liens économiques, culturels et humanitaires entre les deux pays.

Recevant avec gratitude le Prix portant le nom du grand écrivain Léon Tolstoï, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a affirmé que cette distinction ne constituait pas seulement une reconnaissance à son égard, mais témoignait également de l’appréciation accordée à la tradition pacifique du peuple vietnamien, à la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement du Vietnam, ainsi qu’aux contributions actives et responsables du pays à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait, aux côtés de la communauté internationale, à promouvoir le dialogue, à renforcer la compréhension et la confiance, et à régler les différends et les litiges par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, en faveur d’un monde de paix, de stabilité et de développement durable.

En 2023-2024, le premier Prix international de la paix Léon Tolstoï a été décerné à l’Union africaine pour ses contributions significatives au renforcement de la paix. En 2025, il a été attribué aux présidents du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Prix international de la paix Lev Tolstoï #To Lam #Russie #Vietnam #paix #coopération internationale #relations Vietnam-Russie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA

Vietnam-Russie : entretien entre Tô Lâm et Vladimir Poutine

Le Vietnam et la Russie entendent approfondir et renforcer l’efficacité de leur partenariat stratégique intégral, en donnant un nouvel élan à la coopération économique, énergétique, scientifique et technologique, ainsi qu’aux échanges entre les peuples.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine lors de la rencontre avec la presse à l’issue de leur entretien. Photo : VNA

Le Vietnam et la Russie déterminés à porter leur partenariat stratégique à un nouveau niveau

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine ont affirmé leur détermination à approfondir et à porter à un nouveau niveau le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, en renforçant notamment la coopération économique, énergétique, scientifique et technologique.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.