Message de condoléances à la suite du décès d’un ancien chef de l’exécutif de Hong Kong (Chine)

Hanoï (VNA) – À la suite du décès de Tung Chee-hwa, ancien vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et ancien chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et ministre des Affaires étrangères, a adressé le 10 septembre un message de condoléances à Lee Ka-chao, chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine). -VNA
Le Vietnam célèbre le 81e anniversaire de sa Fête nationale à Hong Kong
Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial mondial de Hong Kong pour les échanges de marchandises et qu’il soutient constamment l’adhésion de Hong Kong au Partenariat économique global régional (RCEP), ainsi qu’une intégration économique accrue de ce dernier avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la région.