Politique

Nouvel élan à la coopération Vietnam-Mongolie

Le Vietnam et la Mongolie souhaitent approfondir une coopération substantielle et durable, notamment dans l’économie.

Séance de travail entre le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung et le premier vice-Premier ministre et ministre mongol de l'Économie et du Développement, Jadamba Enkhbayar. Photo: VNA
Séance de travail entre le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung et le premier vice-Premier ministre et ministre mongol de l'Économie et du Développement, Jadamba Enkhbayar. Photo: VNA

Oulan-Bator (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en Mongolie du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung a tenu, le 10 septembre à Oulan-Bator, une séance de travail avec le premier vice-Premier ministre et ministre mongol de l'Économie et du Développement, Jadamba Enkhbayar.

Souhaitant la bienvenue à son hôte, Jadamba Enkhbayar a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Mongolie en Asie du Sud-Est ainsi qu'un ami fidèle et de confiance, les deux pays s'étant toujours soutenus dans de nombreux domaines.

De son côté, Ho Quoc Dung a affirmé que le Vietnam souhaitait œuvrer avec la Mongolie au développement de relations bilatérales substantielles, efficaces et durables, à la hauteur du potentiel et des besoins de coopération des deux pays.

Les deux responsables se sont félicités du développement approfondi, global, efficace et substantiel des relations bilatérales, en particulier depuis l'établissement du Partenariat global lors de la visite en Mongolie, en septembre 2024, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

Pour l'avenir, ils sont convenus d'intensifier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux et de promouvoir une coopération substantielle dans l'économie, le commerce, l'investissement et les transports...

Jadamba Enkhbayar a proposé au Vietnam de faciliter l'accès des produits mongols, notamment ceux issus de l'élevage, au marché vietnamien et d'aider les produits mongols à accéder au marché de l'Asie du Sud-Est. Il a également proposé de renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'innovation, la transformation numérique, de partager des expériences en matière d'e-gouvernement, de formation des ressources humaines, de cybersécurité et de lutte contre le changement climatique.

Approuvant ces propositions, Ho Quoc Dung a demandé à la Mongolie de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir dans le pays. Il a également encouragé les entreprises des deux pays à investir dans les zones industrielles et à développer conjointement des infrastructures logistiques, tout en appelant à faciliter le transport de marchandises et à promouvoir prochainement les négociations sur un mécanisme de transport trilatéral Vietnam-Chine-Mongolie. -VNA

#Mongolie #coopération économique #Nouvelle ère #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 Mongolie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.