Politique

Hanoï renforce sa coopération avec plusieurs localités russes

Les échanges de Hanoï avec Moscou, la République du Tatarstan et Saint-Pétersbourg ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs secteurs prioritaires.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï remet aux autorités de Moscou la décision approuvant le principe d’investissement du projet « Maison de Moscou à Hanoï ». Photo : VNA
Le vice-président du Comité populaire de Hanoï remet aux autorités de Moscou la décision approuvant le principe d’investissement du projet « Maison de Moscou à Hanoï ». Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du PCV de Hanoï, et une délégation de la capitale vietnamienne ont mené plusieurs activités visant à approfondir la coopération avec Moscou, la République du Tatarstan et Saint-Pétersbourg, notamment dans les infrastructures urbaines, les sciences et technologies, la transformation numérique et l’investissement.

Le 9 septembre, Tran Duc Thang et sa délégation ont rencontré des représentants des autorités de Moscou afin de faire le point sur la mise en œuvre du Programme de coopération pour 2025-2027 entre les deux capitales.

À cette occasion, Tran Duc Thang a remis au maire adjoint de Moscou, Alexander Gorbenko, la décision approuvant le principe d’investissement du projet « Maison de Moscou à Hanoï ». Cette décision concrétise les engagements pris dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre les deux capitales en 2008.

Les deux parties ont également discuté de leur coopération dans le domaine du transport ferroviaire urbain. Elles ont insisté sur la nécessité d’établir un cadre de coopération stratégique permettant à Hanoï de bénéficier de l’expérience et des technologies avancées de la Russie dans l’investissement, la conception et l’exploitation de son réseau ferroviaire urbain.

Le même jour, la délégation de Hanoï a rencontré le vice-Premier ministre de la République du Tatarstan, Oleg Korobchenko.

Les deux parties sont convenues d’établir un cadre de coopération globale entre Hanoï et la République du Tatarstan, axé notamment sur l’économie, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme.

Un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de Hanoï et le gouvernement de la République du Tatarstan a été signé à cette occasion, ouvrant la voie à la mise en œuvre de programmes et de projets concrets.

Le 8 septembre, la délégation de Hanoï avait rencontré le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg à son bureau de représentation à Moscou.

Les deux parties ont discuté de programmes de coopération culturelle en vue de projets concrets d’ici la fin de l’année et en 2027.

La délégation de Hanoï a également rencontré plusieurs grands groupes et entreprises russes. -VNA

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