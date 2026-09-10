L’ASEAN prépare son 49e Sommet et les sommets avec ses partenaires

Hanoï (VNA) – Des réunions de hauts fonctionnaires (SOM) de l’ASEAN et de l’ASEAN+3 se sont tenues le 9 septembre à Manille, aux Philippines, avec la participation de hauts responsables des 11 États membres de l’ASEAN, ainsi que de la Chine, du Japon et de la République de Corée.



Présidées par les Philippines dans le cadre de leur présidence de l’ASEAN en 2026, ces réunions ont permis de faire le point sur la coopération et de préparer le 49e Sommet de l’ASEAN ainsi que les sommets entre l’ASEAN et ses partenaires, prévus en novembre.



La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, chef du SOM ASEAN-Vietnam.



A cette occasion, le vice-ministre Dang Hoang Giang a appelé l’ASEAN à continuer de renforcer son unité, sa résilience et son autonomie collective, notamment en mettant en œuvre efficacement le cadre stratégique proposé par le Premier ministre Le Minh Hung lors du 48e Sommet de l’ASEAN pour faire face aux répercussions de la crise au Moyen-Orient et aux crises futures. Il a également plaidé pour un élargissement des relations avec les partenaires, tout en préservant la centralité de l’ASEAN.



Soulignant l’importance du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets avec ses partenaires en novembre, Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam continuerait de travailler en étroite coordination avec les Philippines, les autres pays de l’ASEAN et les partenaires afin de contribuer à leur succès, ainsi qu’au renforcement de la coopération, de la résilience et du rôle de l’ASEAN dans la région et dans le monde.



Le vice-ministre a réaffirmé le soutien du Vietnam à la pleine intégration du Timor-Leste au sein de l’ASEAN et à l’exercice de ses responsabilités en tant qu’État membre, notamment de la présidence de l’ASEAN en 2029.



Face aux évolutions de la situation régionale et internationale, il a appelé l’ASEAN à mieux utiliser ses mécanismes existants pour renforcer le dialogue, instaurer la confiance et prévenir les risques et les conflits.



Il a également annoncé que le Vietnam prévoyait d’organiser en octobre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, un Forum des conseillers juridiques de l’ASEAN sur le droit international public.



Concernant le Myanmar, il a appelé l’ASEAN à renforcer son engagement afin de favoriser le dialogue, la réconciliation et l’aide humanitaire, dans le cadre de la mise en œuvre du Consensus en cinq points.



Concernant l’ASEAN+3, Dang Hoang Giang a réaffirmé son rôle de moteur essentiel de la coopération en Asie de l’Est. Face aux évolutions complexes actuelles, il a appelé à renforcer la résilience collective et à promouvoir la coopération dans la sécurité énergétique et alimentaire, les technologies, la transformation numérique et la transition verte.



En marge des réunions, Dang Hoang Giang a rencontré le chef de la délégation japonaise pour discuter du renforcement de la coordination entre les deux pays dans le cadre de l’ASEAN et de leurs relations bilatérales. -VNA