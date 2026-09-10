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Le Timor-Leste diversifie son économie et cherche à attirer des investissements

Le Timor-Leste tire parti de son adhésion à l'ASEAN pour renforcer sa connectivité économique avec l'Asie du Sud-Est et la région du Pacifique, en faisant de la diversification économique, de l'attraction d'investissements et du développement des secteurs de l'énergie, du tourisme et du développement durable ses priorités clés.

Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta. Photo : VNA
Le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta. Photo : VNA


Jakarta, 10 septembre (VNA) – Le Timor-Leste tire parti de son adhésion à l'ASEAN pour renforcer sa connectivité économique avec l'Asie du Sud-Est et la région du Pacifique, en faisant de la diversification économique, de l'attraction d'investissements et du développement des secteurs de l'énergie, du tourisme et du développement durable ses priorités clés.

Ce message a été souligné par le président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, lors du forum « Horasis Visionary Circle 2026 », qui s'est tenu récemment à Singapour.

Lors de ce forum réunissant dirigeants internationaux, chefs d'entreprise et investisseurs, José Ramos-Horta a présenté le Timor-Leste comme un pays ayant le potentiel de servir de pont entre l'Asie du Sud-Est dynamique et la région du Pacifique.

Le président a indiqué que le Timor-Leste poursuivait des objectifs de développement durable, de renforcement de la connectivité régionale et d'élargissement de la coopération internationale, tout en recherchant des opportunités d'investissement dans l'énergie, le tourisme et les secteurs économiques émergents afin de réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et gaziers.

Depuis qu'il est devenu le 11e membre de l'ASEAN en octobre 2025, le Timor-Leste a entamé une nouvelle phase de développement avec de nouvelles orientations stratégiques. L'adhésion à l'ASEAN offre des conditions favorables pour élargir l'accès aux marchés, attirer des investissements et s'intégrer davantage aux chaînes de valeur régionales, mais elle impose également de renforcer les capacités de production nationales et de diversifier les sources de croissance.

Selon le bureau du président du Timor-Leste, la participation au « Horasis Visionary Circle » s'inscrit dans les efforts visant à positionner le pays comme un partenaire actif dans les discussions internationales sur le développement économique, la connectivité régionale et la gouvernance, dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Cette orientation s'aligne sur les priorités à long terme du Timor-Leste, à savoir réduire la dépendance au secteur pétrolier et gazier et développer de nouvelles sources de croissance économique. Le gouvernement de Dili considère la situation géographique du pays, entre l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, comme un atout pour développer le commerce, les investissements et la connectivité régionale.

Tirer efficacement parti de son adhésion à l'ASEAN sera l'un des facteurs clés façonnant le développement du Timor-Leste dans la période à venir, notamment pour attirer des investissements privés et développer le tourisme, l'énergie et les industries manufacturières créatrices d'emplois, jetant ainsi les bases d'une croissance plus durable. VNA

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