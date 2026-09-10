Politique

Le Vietnam et le Canada renforcent leur coopération dans les domaines prioritaires

Le Vietnam et le Canada entendent approfondir leur Partenariat global et renforcer leur coopération dans les domaines où leurs atouts et leurs besoins sont complémentaires.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang reçoit le vice-ministre canadien du Commerce international Glenn Purves. Photo: baoquocte.vn
Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang reçoit le vice-ministre canadien du Commerce international Glenn Purves. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang a reçu, le 10 septembre à Hanoï, le vice-ministre canadien du Commerce international Glenn Purves, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Dang Hoang Giang a salué l’importance de cette visite pour approfondir le Partenariat global Vietnam-Canada. Il a appelé les deux parties à poursuivre leur étroite coordination afin de concrétiser la volonté des dirigeants des deux pays de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur et de promouvoir la coopération dans des domaines prioritaires tels que la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, les transports, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le vice-ministre vietnamien a affirmé que l’ASEAN considérait le Canada comme un partenaire important et que le Vietnam soutenait les efforts visant à conclure rapidement les négociations sur l’Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA), qui devrait donner une impulsion importante à une coopération globale, mutuellement bénéfique et durable entre le Canada et l’Asie du Sud-Est.

De son côté, Glenn Purves a réaffirmé que le Canada considérait le Vietnam comme un partenaire important au sein de l’ASEAN et dans la région Indo-Pacifique. Il est convenu de poursuivre une étroite coordination afin de favoriser les visites de haut niveau et de porter les relations Canada-Vietnam à un niveau supérieur.

Il a souligné la priorité accordée à la coopération dans des domaines où les deux pays disposent d’atouts et de besoins complémentaires, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, les énergies vertes et propres, l’énergie nucléaire, les sciences et technologies, les technologies financières et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le Canada souhaite également renforcer sa coopération avec le Vietnam dans l’innovation, la recherche-développement (R&D) et la production.

Sur le plan multilatéral, Glenn Purves a salué le rôle du Vietnam en tant que président de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et s’est dit prêt à travailler avec le Vietnam pour promouvoir les liens du CPTPP avec des partenaires extérieurs. -VNA

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