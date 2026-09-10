Politique

Cérémonie d'accueil officielle en France pour le plus haut dirigeant vietnamien

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée le 10 septembre à Paris en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (2e à partir de la gauche), le président français Emmanuel Macron, et leurs épouses. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (2e à partir de la gauche), le président français Emmanuel Macron, et leurs épouses. Photo: VNA

Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet international sur l’espace, à l’invitation du président français Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse, a été officiellement accueilli dans l’après-midi du 10 septembre (heure locale) au Palais des Invalides à Paris.

La cérémonie, organisée selon le protocole national, a été présidée par la ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit.

Après la cérémonie d’accueil, To Lam devait rencontrer la presse, s’entretenir avec le président Emmanuel Macron et assister à l’échange de documents de coopération. Les deux dirigeants devaient également rencontrer des responsables de grandes entreprises françaises et vietnamiennes.

Les relations entre le Vietnam et la France revêtent une profondeur particulière, nourries au fil des générations par des liens historiques, culturels, éducatifs et scientifiques, ainsi que par d’intenses échanges entre les peuples. Malgré les aléas de l’histoire, les deux pays ont su bâtir une relation fondée sur l’amitié, l’égalité et le respect mutuel, tout en se tournant ensemble vers l’avenir.

La culture, la langue, la santé, le sport et les sciences français ont laissé une empreinte positive au Vietnam, tandis que le Vietnam, son peuple et sa culture occupent une place particulière auprès du public français.

Dans un contexte international en pleine mutation, la compréhension mutuelle et la confiance tissées au fil des générations constituent un atout stratégique pour les deux pays. Pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, les domaines de coopération traditionnels, tels que la culture, l’éducation, la santé, le sport et les sciences, doivent être davantage associés à de nouveaux moteurs de développement, notamment les technologies numériques, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans des secteurs de pointe.

Les deux pays doivent mieux valoriser le potentiel des intellectuels et experts vietnamiens en France et créer les conditions leur permettant de contribuer directement aux percées stratégiques du Vietnam. La valorisation de ces fondements sociaux et humains contribuera à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-France de manière substantielle et durable. -VNA

#visite en France du dirigeant To Lam #France #Nouvelle ère France
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