Politique

Le secrétaire général et président vietnamien To Lam et le président français Emmanuel Macron rencontrent la presse

Avant leur entretien, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président français Emmanuel Macron ont rencontré la presse dans l’après-midi du 10 septembre à Paris.

Le secrétaire général et président vietnamien To Lam (à gauche) et le président français Emmanuel Macron lors de la rencontre de la presse. Photo : VNA
Le secrétaire général et président vietnamien To Lam (à gauche) et le président français Emmanuel Macron lors de la rencontre de la presse. Photo : VNA

Paris (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet international sur l’espace, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président français Emmanuel Macron ont rencontré la presse dans l’après-midi du 10 septembre au palais de l’Élysée, à Paris, avant leur entretien.

S’adressant à la presse, Emmanuel Macron s’est réjoui d’accueillir To Lam, son épouse et la haute délégation vietnamienne en France. Il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à consolider les nouveaux acquis de la coopération entre les deux pays, sur la base du partenariat stratégique global établi en 2024 et approfondi en 2025.

Le président français a souligné que la fréquence soutenue des échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays témoignait du dynamisme de leurs relations bilatérales. Elle constitue également un levier pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement fixés par le Vietnam dans sa nouvelle ère de développement, tout en contribuant à l'autonomie stratégique de chaque partie.

Se félicitant des accords récemment signés entre les ministères, organismes et entreprises des deux pays, le président Emmanuel Macron a affirmé qu’ils étaient l’expression même de la vitalité des relations bilatérales. Passant en revue quelques faits marquants de la coopération dans différents domaines, il a souligné que l’interconnexion entre les deux économies et les liens entre les entreprises des deux pays constitueraient un socle solide pour le développement de l’industrie et contribueraient à assurer la sécurité de chacun des deux pays.

Face aux défis auxquels est confronté le système commercial international, les deux parties doivent s’engager à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA). La prochaine ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) ouvrira de nouvelles perspectives. Emmanuel Macron a affirmé souhaiter que la France devienne un partenaire de premier plan du Vietnam dans les domaines de l’énergie, des infrastructures de transport, du développement urbain, de l’intelligence artificielle et de l’innovation. Il a souligné que la coopération dans l’éducation et la santé constituait des domaines emblématiques de l’amitié franco-vietnamienne et appelé les deux parties à accorder la plus grande attention aux échanges d’étudiants entre les deux pays.

Il a exprimé le souhait que la coopération entre les deux pays ne se limite pas aux déclarations ou à la signature d’accords stratégiques, mais se traduise par des actions concrètes, à un rythme toujours plus soutenu. Il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à accélérer davantage la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays.

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Lors de la rencontre avec la presse à Paris. Photo : VNA

Pour sa part, le secrétaire général et président To Lam s’est réjoui de retourner en France et de retrouver le président français. Il a souligné qu’il s’agissait de leur troisième rencontre en trois ans, un jalon remarquable illustrant la haute confiance politique et l’attachement étroit du Partenariat stratégique global Vietnam - France. Au nom de la délégation, il a remercié le président français, son épouse, ainsi que le gouvernement et le peuple français pour leur accueil chaleureux et solennel.

Le dirigeant vietnamien a salué les importantes réalisations de la France dans son développement socio-économique, notamment son maintien au premier rang mondial pour l’attraction des investissements étrangers pendant sept années consécutives. Sous la direction du président Emmanuel Macron et grâce aux efforts du peuple français, la France continue d’affirmer son rôle central dans l’élaboration de stratégies et d’initiatives visant à relever les défis et à résoudre les conflits régionaux et mondiaux.

To Lam a également félicité la France pour le succès du Sommet international sur l’espace, soulignant l’importance stratégique de ce secteur pour la sécurité et le développement des pays. Le Vietnam apprécie les échanges sur la sécurité et l’économie spatiales, qui contribuent à façonner les règles dans ce domaine, à promouvoir la recherche scientifique, l’exploration spatiale, le développement technologique et la participation des jeunes aux sciences spatiales.

Soulignant les avancées substantielles et globales des relations Vietnam-France, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global il y a deux ans, To Lam a affirmé que les liens bilatéraux traversaient leur meilleure période, avec des échanges réguliers à tous les niveaux et par tous les canaux.

La coopération économique demeure un pilier majeur, avec des échanges commerciaux et des investissements en hausse d’une année sur l’autre. Les coopérations traditionnelles dans la culture, le tourisme, l’éducation et la santé, ainsi que les nouveaux domaines, notamment les sciences et technologies, contribuent à renforcer les liens bilatéraux dans la nouvelle période.

Il a indiqué que le Vietnam accélérait son développement économique et la transformation de son modèle de croissance, en faisant des sciences et technologies un moteur essentiel, tout en développant les infrastructures stratégiques, l’énergie et les ressources humaines de haute qualité. Ces domaines correspondant aux atouts de la France, les deux pays disposent d’un important potentiel de coopération. Ils doivent valoriser au mieux leurs atouts respectifs, exploiter leur complémentarité, porter leur coopération stratégique à un niveau supérieur et ouvrir de nouveaux cadres de coopération bilatérale.

À cette occasion, il a remercié le gouvernement français et exprimé le souhait qu'il continue de favoriser l'intégration et le développement de la communauté vietnamienne en France.

Le haut dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que l’entretien avec le président français et les contacts avec les hauts dirigeants français permettraient de définir de nouvelles orientations stratégiques et des mesures concrètes pour rendre le Partenariat stratégique global plus substantiel, vigoureux et complet, au bénéfice des deux peuples, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement régional et mondial.- VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-France
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