Politique

Le dirigeant vietnamien To Lam s'entretient avec le président français Emmanuel Macron

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le président français Emmanuel Macron ont convenu de poursuivre l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-France, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de la culture, de l’éducation et de la santé.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Paris (VNA) – À l’invitation du président français Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a effectué une visite officielle en France et participé au Sommet international sur l’espace les 10 et 11 septembre 2026. Après la cérémonie d’accueil officielle au palais de l’Élysée, le 10 septembre, les deux dirigeants se sont entretenus à Paris.

Le président français Emmanuel Macron s’est réjoui d’accueillir de nouveau le dirigeant To Lam et l’a chaleureusement félicité pour les importantes réalisations du Vietnam dans son développement socio-économique. Saluant le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, il a souligné les liens historiques et étroits entre les deux peuples et affirmé que la France était prête à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle ère de développement.

Rappelant les impressions positives laissées par sa visite au Vietnam en mai 2025, le président français a remercié le dirigeant To Lam d’avoir accepté cette visite officielle et sa participation au Sommet international sur l’espace. Il a estimé que cette occasion permettrait aux dirigeants des deux pays de définir de nouvelles orientations, d’approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-France et de le rendre plus substantiel et plus efficace.

Le dirigeant To Lam a remercié Emmanuel Macron et l’État français pour leur accueil solennel, félicité la France pour ses réalisations et salué le rôle important de Paris sur la scène internationale. Il a souligné que le choix de la France comme premier pays de l’Union européenne avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique global témoignait de la confiance politique et de la volonté des deux pays de porter leurs relations à un niveau supérieur.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président français Emmanuel Macron. Photo: VNA

Les deux dirigeants se sont félicités des avancées substantielles des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global il y a près de deux ans. Ils sont convenus de maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux et par tous les canaux – Parti, gouvernement, Parlement et échanges entre les peuples –, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et d’approfondir les coopérations sectorielles en fonction des besoins du nouveau contexte de développement.

En matière de défense et de sécurité, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans la formation en médecine militaire, ainsi que dans la lutte contre la criminalité et le partage d’informations, notamment sur la criminalité organisée et transnationale. Le Vietnam a demandé à la France de poursuivre son soutien à la recherche des militaires portés disparus et aux échanges de souvenirs de guerre dans le cadre des efforts visant à surmonter les conséquences de la guerre.

Dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, les deux dirigeants ont convenu de développer de nouveaux axes de coopération stratégiques et à long terme, notamment dans les secteurs industriels et de services à fort effet d’entraînement. Ils ont souligné l’importance de promouvoir les chaînes de valeur selon le modèle "technologie française – production vietnamienne – approvisionnement régional et mondial", afin de favoriser l’intégration des produits phares des deux pays, notamment industriels, manufacturiers et agroalimentaires, dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La partie française s’est félicitée de la signature de nombreux documents de coopération à l’occasion de cette visite. To Lam a proposé de poursuivre la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), d’accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA) et de soutenir les efforts du Vietnam en vue de la levée du "carton jaune" de la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux dirigeants ont convenu de faire des sciences et technologies un nouveau pilier clé des relations bilatérales, en exploitant les atouts de la France, grande puissance scientifique européenne. Les domaines stratégiques comprennent notamment l’aérospatiale, les minerais critiques, les technologies quantiques, les énergies propres et la recherche au service du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.

Le dirigeant To Lam a proposé d’élargir la coopération en matière de recherche scientifique, notamment dans les sciences spatiales, et de renforcer le transfert et la maîtrise des technologies, tout en demandant à la France d’aider le Vietnam à développer progressivement les technologies quantiques. Emmanuel Macron a souhaité que les deux pays lancent rapidement de nouveaux projets d’envergure dans les domaines stratégiques des sciences et technologies.

Les deux parties sont convenues de valoriser pleinement le potentiel des domaines de coopération traditionnels et de promouvoir des formes de coopération plus inclusives et efficaces. Elles ont également décidé de renforcer les échanges culturels et populaires, notamment à travers l’organisation de Semaines ou Journées culturelles, avec en premier lieu la Journée du Vietnam en France en octobre 2026. To Lam a proposé à la France de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens vietnamiens afin de favoriser le tourisme et les échanges entre les peuples.

La France a affirmé sa disponibilité à soutenir le Vietnam dans la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam. Emmanuel Macron a également assuré que la France continuerait à soutenir le développement de l’industrie culturelle vietnamienne, à fournir des documents supplémentaires sur le Président Hô Chi Minh et à approfondir la coopération dans les domaines de la santé et de l’éducation-formation.

Le dirigeant To Lam a remercié la France pour la restitution au Vietnam d’un tambour en bronze de la culture de Dong Son et pour le don de plusieurs objets destinés au Musée du Parti communiste du Vietnam. Il a salué les activités de l’Institut français au Vietnam et souhaité que la France poursuive son soutien à la restauration, à la conservation et à la valorisation du patrimoine vietnamien, notamment du pont Long Bien et des anciennes villas françaises à Hanoï.

Dans l’éducation et la formation, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords existants, notamment pour renforcer l’enseignement du français au Vietnam. Le dirigeant vietnamien a proposé d’élargir la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées aux secteurs des semi-conducteurs, des nouvelles énergies et du ferroviaire. Dans le domaine de la santé, il a souligné le rôle des Instituts Pasteur au Vietnam et proposé d’élever la coopération afin de faire du Vietnam un centre régional de premier plan dans l’application des technologies médicales modernes.

Le dirigeant To Lam a également demandé à la France de continuer à favoriser l’intégration et le développement de la communauté vietnamienne en France et de mettre en place des mécanismes permettant de valoriser davantage les compétences des experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens au service des deux pays.

S’agissant des questions régionales et internationales, Emmanuel Macron a salué les analyses du dirigeant To Lam sur l’importance du respect du droit international et du multilatéralisme. Les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans le cadre ASEAN-UE.

Concernant les questions maritimes, ils ont réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, ainsi que la liberté de navigation et de survol et un commerce sans entraves en Mer Orientale et dans le monde. Ils ont souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

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Les deux dirigeants assistent à la signature et à la remise de plusieurs documents de coopération importants entre les ministères et organismes des deux pays. Photo: VNA

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la signature et à la remise de plusieurs documents de coopération importants entre les ministères et organismes des deux pays dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’aérospatiale, des sciences et technologies et des minerais critiques, illustrant l’ampleur et la profondeur de la coopération Vietnam-France. -VNA

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