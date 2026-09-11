Renforcer les échanges théoriques Vietnam-Chine

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Chine du 6 au 11 septembre, une délégation du Conseil théorique central du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par son président Nguyen Xuan Thang, a participé, le 10 septembre, à une série d’activités du programme « Histoire du Parti communiste chinois (PCC) : pratique dans la province du Shaanxi », organisé à Yan’an, dans la province chinoise du Shaanxi.



S’exprimant lors de l’événement, Nguyen Xuan Thang, également vice-président du Comité directeur chargé des travaux de bilan portant sur 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et sur 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays pendant la période de transition vers le socialisme, a souligné que la vitalité de la théorie révolutionnaire résidait dans le lien étroit entre la recherche théorique, le bilan de la pratique et l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la pratique et la vie de la population constituant toujours le critère ultime.



S’appuyant sur les réalités du développement de la Chine et sur l’expérience des 40 années de Renouveau du Vietnam, il a mis en avant les profondes similitudes entre les deux Partis, notamment leur fidélité aux idéaux révolutionnaires, leur prise en compte des réalités objectives, leur priorité constante accordée au peuple et leur volonté permanente d’innover. Il a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche théorique, de la formation des cadres et de la gouvernance, afin de contribuer à la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.



Pour sa part, Zhao Yide, membre du Comité central du PCC et secrétaire du Comité provincial du PCC du Shaanxi, a rappelé les orientations stratégiques fixées pour sa province par le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping après le 18e Congrès national du PCC. Sur cette base, le Shaanxi cherche à tirer parti de ses ressources culturelles révolutionnaires et historiques pour favoriser son développement.





Le président du Conseil théorique central du PCV, Nguyen Xuan Thang, s'exprime dans le cadre du programme « Histoire du Parti communiste chinois (PCC) : pratique dans la province du Shaanxi », organisé à Yan’an, dans la province chinoise du Shaanxi. Photo: VNA

Le même jour, Nguyen Xuan Thang a pris part à une entrevue conjointe coprésidée par Zhao Yide et Liu Haixing, chef du Département international du Comité central du PCC, au cours de laquelle les participants ont échangé sur l’édification du Parti, la gouvernance nationale et le rôle des partis politiques, tout en confirmant le rôle des parties politiques dans le développement national.



Plus tôt, le 9 septembre, la délégation vietnamienne avait travaillé avec l’Académie des cadres de Yan’an. Nguyen Xuan Thang a souligné l’importance de préserver les fondements idéologiques tout en appliquant et en développant le marxisme de manière créative, en fonction des conditions historiques et des réalités de chaque pays. Il a suggéré de renforcer les échanges d’expériences et d’envisager la signature d’un protocole d’accord de coopération entre l’Académie politique nationale Ho Chi Minh et l’Académie des cadres de Yan’an. Les deux parties ont également échangé sur le bilan de l’histoire du Parti et des expériences pratiques.



Durant son séjour, la délégation vietnamienne a visité plusieurs sites historiques révolutionnaires dans la province chinoise du Shaanxi. -VNA