Politique

Le Premier ministre vietnamien en Inde pour approfondir le partenariat stratégique global renforcé

La visite du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde revêt une dimension multilatérale tout en agissant comme un catalyseur bilatéral, contribuant à approfondir rapidement le nouveau cadre des relations entre le Vietnam et l’Inde pour les rendre plus approfondies, substantielles et efficaces.

Le secrétaire général Tô Lâm (à droite) reçoit Gautam Adani, président du groupe indien Adani, à Hanoi, le 30 juillet 2025. Photo : VNA
Le secrétaire général Tô Lâm (à droite) reçoit Gautam Adani, président du groupe indien Adani, à Hanoi, le 30 juillet 2025. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa visite pour participer au 18e Sommet des BRICS, les 12 et 13 septembre 2026, le Premier ministre Lê Minh Hung et une délégation vietnamienne de haut niveau mèneront également des activités bilatérales en Inde.

Le Vietnam et l’Inde entretiennent une amitié traditionnelle, étroite et de longue date, cultivée et développée par des générations de dirigeants vietnamiens et indiens. Le 7 janvier 1972, au plus haut de la guerre de résistance anti-américaine du peuple vietnamien, les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques bilatarales, ouvrant un nouveau chapitre dans leurs liens d’amitié et de coopération.

Les relations entre le Vietnam et l’Inde se caractérisent par une confiance et un attachement exceptionnel, ancrées dans les affinités idéologiques entre le président Hô Chi Minh et le Mahatma Gandhi. Par ailleurs, l’amitié durable et fidèle entre le président Hô Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru a jeté des bases solides pour les relations bilatérales, unissant les deux pays alors qu’ils traversaient côte à côte les bouleversements de l’histoire.

Les deux pays ont mis en place un cadre de coopération intégrale en mai 2003, avant d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique en juillet 2007, puis à celui de partenariat stratégique global en septembre 2016, et à celui de partenariat stratégique global renforcé en mai 2026.

L’Inde est désormais le huitième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam se classe au 21e rang des partenaires commerciaux de l’Inde et au quatrième rang au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral est passé de 5,43 milliards de dollars en 2016 à 16,46 milliards de dollars en 2025, et à 11,78 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026.

Les deux parties ont convenu de viser un volume d’échanges bilatéraux de 25 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable, et de lever les barrières commerciales afin de faciliter l’accès aux marchés pour les marchandises de chacun.

En mars, les investisseurs indiens comptaient 503 projets en cours au Vietnam, pour un capital total enregistré de 1,117 milliard de dollars, se classant ainsi au 26e rang parmi les 154 pays et territoires investissant dans le pays.

De son côté, le Vietnam comptait 30 projets d’investissement en Inde pour une valeur de près de 150,5 millions de dollars, dont un projet de VinGroup visant à construire une usine de fabrication de véhicules électriques dans le Tamil Nadu.

La coopération scientifique et technologique a pris un nouvel élan dans des secteurs répondant aux besoins des deux pays, notamment l’innovation, la robotique, les start-up, l’énergie nucléaire et la biotechnologie.

Au sein des instances multilatérales, les deux pays assurent également une coordination étroite et se soutiennent mutuellement, en particulier dans le cadre des Nations Unies et des forums régionaux dirigés par l’ASEAN.

Cette visite de travail du Premier ministre Lê Minh Hung fait suite à la visite d’État en Inde du secrétaire général et président Tô Lâm en mai 2026, et intervient alors que les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle phase de développement dans le cadre de leur partenariat stratégique global renforcé.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, l'objectif principal de cette visite est de réaliser des progrès significatifs dans la coopération économique, en visant à atteindre un volume d'échanges bilatéraux de 25 milliards de dollars d'ici 2030, tout en facilitant l'accès au marché pour les marchandises des deux pays et en promouvant les investissements réciproques.

Il existe également un potentiel considérable pour créer de nouveaux moteurs de croissance dans des domaines tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs, l’industrie pharmaceutique, les minéraux critiques et l’énergie. Ces secteurs répondent aux besoins de développement du Vietnam tout en constituant des atouts de l’Inde.

Par ailleurs, l’ambassadeur Trinh Minh Manh a exprimé l’espoir que le Vietnam et l’Inde renforcent encore la connectivité en matière d’infrastructures, d’aviation, de logistique et de chaînes d’approvisionnement, afin d’aligner davantage leurs liens économiques sur le haut niveau de confiance politique qu’elles partagent.

En somme, cette visite du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde revêt une dimension multilatérale tout en agissant comme un catalyseur bilatéral, contribuant à approfondir rapidement le nouveau cadre des relations entre le Vietnam et l’Inde pour les rendre plus approfondies, substantielles et efficaces. – VNA



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#visite du Premier ministre Lê Minh Hung en Inde #18e Sommet des BRICS
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