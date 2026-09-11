Économie

Decathlon mise sur de nouvelles opportunités au Vietnam

Le nouvel élan des relations Vietnam-France offre de nouvelles perspectives à Decathlon, qui entend renforcer ses activités au Vietnam dans la production, l’innovation et la distribution, tout en valorisant les produits fabriqués dans le pays.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et le président français Emmanuel Macron rencontrent les dirigeants de plusieurs grandes entreprises des deux pays. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et le président français Emmanuel Macron rencontrent les dirigeants de plusieurs grandes entreprises des deux pays. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour Decathlon au Vietnam, notamment en renforçant ses capacités de production et la valeur ajoutée de ses produits, ainsi qu’en élargissant son réseau de distribution afin de proposer davantage de produits fabriqués au Vietnam aux consommateurs vietnamiens.

S’adressant à la VNA, Frédéric Merlevede, directeur mondial de la production du groupe Decathlon, a souligné l’importance de la visite officielle de To Lam en France et du nouvel élan des relations Vietnam-France pour les perspectives de développement du groupe au Vietnam.

Présent au Vietnam depuis plus de 30 ans, Decathlon entend poursuivre ses investissements dans l’écosystème industriel dans le pays, accompagner les fournisseurs locaux dans leur montée en gamme et privilégier l’innovation, les compétences techniques et le développement durable.

Le Vietnam constitue aujourd’hui l’un des piliers de la chaîne de production mondiale de Decathlon. Le groupe entend accroître la valeur ajoutée et le niveau technologique des produits conçus et fabriqués dans le pays afin de répondre aux normes internationales les plus exigeantes, notamment à celles du marché européen.

Parallèlement, Decathlon souhaite commercialiser davantage au Vietnam les produits qui y sont fabriqués. Avec le développement économique, la demande de pratique sportive augmente, offrant au groupe des perspectives pour accélérer l’expansion de son réseau de magasins et du commerce électronique dans le pays.

Dans sa stratégie de développement, Decathlon accorde également une place importante aux nouvelles technologies et aux ressources humaines qualifiées. Le groupe souhaite notamment développer des projets relevant de l’Industrie 5.0 et renforcer le recours à l’intelligence artificielle ainsi qu’aux technologies de production de pointe.

L’association de l’IA, de la production intelligente et des compétences des ingénieurs vietnamiens est considérée par Decathlon comme un moyen d’accroître la valeur des produits et le niveau technologique de ses activités au Vietnam. Le groupe souhaite ainsi confier davantage de projets à forte composante technologique à ses équipes locales.

Après plus de trois décennies d’activité au Vietnam, Decathlon se montre très positif à l’égard du climat des affaires et du potentiel de ce marché de plus de 100 millions d’habitants. Le groupe considère le Vietnam à la fois comme un important centre de production et comme un marché intérieur en plein essor.

La stabilité politique et économique, l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et la qualité des ressources humaines figurent parmi les facteurs favorables au développement des activités de production. Dans le même temps, une population jeune et dynamique, l’urbanisation et l’intérêt croissant pour le sport offrent un potentiel important au marché vietnamien des articles de sport.

Pour faciliter la réalisation de nouveaux projets et encourager les investissements à long terme à forte valeur ajoutée, Decathlon propose plusieurs priorités. Le groupe met notamment l’accent sur l’accélération de la transition énergétique et la modernisation de la logistique, ainsi que sur la poursuite des investissements dans les infrastructures de transport multimodal et la numérisation des procédures administratives et douanières.

Decathlon estime également que des mesures incitatives en faveur de la recherche et développement (R&D), de l’intelligence artificielle et de l’économie circulaire pourraient contribuer à améliorer le niveau technologique et à renforcer la coopération entre entreprises. Le groupe préconise enfin davantage d’investissements dans les infrastructures sportives et la promotion du sport à l’école, afin de soutenir le développement du marché vietnamien des articles de sport. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Decathlon #Vietnam France
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