Économie

À Hoa Lac, Hanoï mise sur le « sandbox » pour tester les technologies innovantes

À travers deux projets pilotes au parc de haute technologie de Hoa Lac, Hanoï expérimente le mécanisme de « sandbox » afin de faciliter le passage des nouvelles technologies de la recherche aux applications concrètes et de stimuler l’innovation.

À Hoa Lac, Hanoï mise sur le « sandbox » pour tester les technologies innovantes

Hanoï (VNA) - Hanoï expérimente un nouveau mécanisme permettant de tester des technologies dans un cadre contrôlé, à travers deux projets lancés dans le parc de haute technologie de Hoa Lac. La capitale entend ainsi rapprocher les résultats de la recherche des applications concrètes, tout en créant un environnement favorable au développement scientifique et technologique et à l’innovation.

Le 10 septembre à Hoa Lac, le Comité populaire de Hanoï a tenu une réunion pour mettre en œuvre les décisions autorisant l’expérimentation contrôlée de deux projets technologiques. Ceux-ci portent sur un système intelligent de transport autonome de la société Phenikaa-X et sur une technologie de production, à l’échelle semi-industrielle, d’oxydes mixtes de terres rares d’une teneur supérieure à 95 %, développée par la Société de conseil en construction et technologies minières.

Selon Truong Viet Dung, vice-président du Comité populaire municipal, l’importance de cet événement ne réside pas seulement dans les deux technologies concernées, mais surtout dans l’expérimentation d’un nouveau mode de gouvernance. Au lieu d’attendre que les technologies soient entièrement développées avant d’adapter les règles, Hanoï crée un espace limité permettant de les tester, de contrôler les risques, de recueillir des données et d’améliorer les politiques à partir de l’expérience pratique.

Le projet de transport autonome sera expérimenté pendant 24 mois. Les essais devront permettre d’évaluer non seulement le fonctionnement des autobus autonomes, des robotaxis et d’autres robots, mais également leur sécurité, leur stabilité, leur capacité à faire face à différentes situations et leur compatibilité avec les infrastructures existantes. Les résultats devront servir à déterminer les conditions nécessaires à la commercialisation et au déploiement à plus grande échelle de cette technologie.

Le Anh Son, directeur de Phenikaa-X, a indiqué que le projet était le fruit de plus de cinq années de recherche, de milliers d’essais de circulation et de dizaines de milliers de kilomètres parcourus. Les ingénieurs vietnamiens maîtrisent l’ensemble du système logiciel autonome, notamment la cartographie numérique, le positionnement de haute précision, la perception de l’environnement, la planification des itinéraires et le contrôle.

Le deuxième projet, prévu pour 18 mois, concerne la production d’oxydes mixtes de terres rares d’une teneur supérieure à 95 % à l’échelle semi-industrielle. Le Van Tuan, président du conseil d’administration de l’entreprise concernée, a indiqué que le projet était le fruit d’environ dix années de recherche menées par des scientifiques vietnamiens.

Les essais devront permettre d’évaluer la maîtrise de la technologie, la stabilité de la chaîne de production, la qualité des produits et l’efficacité de l’utilisation des matières premières, des produits chimiques et de l’énergie. Les déchets, l’environnement et la sécurité radiologique devront être strictement contrôlés.

Selon Truong Viet Dung, l’objectif du sandbox n’est pas de démontrer à tout prix la réussite d’une technologie, mais de produire des données permettant de déterminer s’il convient de poursuivre son développement et, le cas échéant, selon quelles modalités.

À travers ces deux expérimentations, Hanoï entend renforcer ses capacités scientifiques et technologiques, stimuler l’innovation et favoriser le passage des technologies développées par les scientifiques et ingénieurs vietnamiens du laboratoire à la pratique. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #sandbox #parc de haute technologie de Hoa Lac #Hanoi
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Transformation numérique

Sur le même sujet

Chez la Sarl industrielle Lioncore Vietnam, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Sandbox : Un nouveau moteur pour le développement de l’économie privée

Dans le processus de développement du pays, l’économie privée joue un rôle de plus en plus important dans la croissance, la création d’emplois, la mobilisation des ressources sociales et la promotion de l’innovation. La Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique a réaffirmé cette importance, considérant l’économie privée et l’économie d’État comme un « double moteur ».

« Saraburi Sandbox » : l'écosystème urbain pionnier de Thaïlande pour la neutralité carbone

« Saraburi Sandbox » : l'écosystème urbain pionnier de Thaïlande pour la neutralité carbone

Le gouverneur de la province de Saraburi s'associe à l'Association thaïlandaise des fabricants de ciment et au Bureau du Conseil national de politique de recherche et d'innovation scientifique de l'enseignement supérieur (NXPO), pour s'appuyer sur les progrès du « Saraburi Sandbox » reliant les secteurs industriel, agricole et communautaire, ouvrant la voie à un écosystème urbain à zéro émission nette avec Saraburi comme ville modèle pour la Thaïlande.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.