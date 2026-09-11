Résolution 27, un nouvel élan pour le développement régional

Hanoï (VNA) - La résolution n°27-NQ/TW du Bureau politique propose de réorganiser l’espace de développement national en fonction des vocations, des atouts et des chaînes de valeur propres à chaque territoire. Elle vise à améliorer l’allocation des ressources et à faire émerger de nouveaux pôles de croissance à fort effet d’entraînement.



Selon l’économiste Huynh Thanh Dien, enseignant à l’Université Nguyen Tat Thanh, les liens régionaux ont longtemps été organisés principalement selon les limites administratives. Chaque localité planifiait son développement, investissait dans ses infrastructures et menait sa propre politique d’attraction des investissements, au risque de privilégier les mêmes secteurs que d’autres territoires malgré des atouts différents. Cette situation pouvait entraîner une dispersion des investissements et un manque de coordination.



La résolution 27 marque ainsi un changement d’approche : il ne s’agit plus de développer chaque localité séparément, mais de considérer la région comme un écosystème intégré. Chaque territoire est appelé à se spécialiser en fonction de ses atouts et de ses potentialités, tout en s’insérant dans des chaînes de valeur et des réseaux communs d’infrastructures, de main-d’œuvre et de données, ainsi que dans les corridors économiques.



Toutes les localités n’ont donc pas vocation à développer les mêmes secteurs. Les territoires à dominante agricole peuvent se concentrer sur les zones de production de matières premières, ceux disposant d’atouts industriels sur les activités de transformation et de fabrication, tandis que les grandes villes peuvent jouer un rôle de pôles financiers, commerciaux, scientifiques, technologiques, de formation et de logistique.



Selon Le Trung Hieu, directeur adjoint de l’Office national des statistiques du ministère des Finances, la résolution appelle à repenser l’organisation de l’espace de développement en valorisant les atouts de chaque territoire et en renforçant les liens entre les localités. Au premier semestre 2026, le delta du fleuve Rouge a ainsi vu émerger un modèle reposant sur trois moteurs : les industries manufacturières de haute technologie, la logistique et les infrastructures de connectivité, ainsi que l’innovation et les services modernes.



La résolution fait également de la mise en place de mécanismes solides et efficaces de coordination et de mobilisation des ressources régionales une priorité. Pour les projets interrégionaux, le principe est celui d’une prise de décision, d’un financement, d’une responsabilité et de bénéfices partagés entre les localités.



Selon Huynh Thanh Dien, la coopération régionale doit être prise en compte dès la conception des politiques et la définition des objectifs au niveau central. Les orientations, les plans d’aménagement, les programmes d’investissement et les objectifs de développement doivent d’abord être envisagés à l’échelle de l’ensemble de la région, avant d’être déclinés en missions concrètes pour chaque localité.



Les grands projets d’infrastructure doivent par ailleurs servir de leviers au développement industriel. Dès leur préparation, il convient d’identifier les technologies, les équipements et les étapes auxquels les entreprises vietnamiennes peuvent participer et dont elles peuvent progressivement acquérir la maîtrise.



Pour assurer une mise en œuvre rapide de la résolution 27, il est enfin nécessaire de disposer d’une planification régionale cohérente, de définir clairement le rôle de chaque localité et de traduire ces orientations en programmes et projets assortis de responsabilités, de ressources et de calendriers précis. -VNA