Société

Les perspectives d’embauche se font plus soutenues au Vietnam au quatrième trimestre

Au Vietnam, parmi les 285 entreprises interrogées, 52% prévoyaient d’augmenter leurs embauches au quatrième trimestre, 16% envisageaient de les réduire, tandis que 32% comptaient maintenir leurs effectifs actuels, selon la dernière enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi.

Un demandeur d'emploi dépose son dossier au Centre de services pour l'emploi de la ville de Huê. Photo : VNA
Un demandeur d'emploi dépose son dossier au Centre de services pour l'emploi de la ville de Huê. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les perspectives d’embauche au Vietnam devraient se renforcer considérablement au quatrième trimestre 2026 : 52 % des entreprises interrogées prévoient d’augmenter leurs effectifs, soit une hausse de 8 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, selon la dernière enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi.

Réalisée du 1er au 31 juillet, l’enquête a recueilli les réponses de près de 40.000 employeurs dans 42 pays et territoires. Au Vietnam, parmi les 285 entreprises interrogées, 52% prévoyaient d’augmenter les embauches au quatrième trimestre, 16% envisageaient de les réduire, tandis que 32% comptaient maintenir leurs effectifs actuels.

La prévision nette d'emploi (NEO) du Vietnam devrait atteindre 36% au dernier trimestre 2026. L’expansion des entreprises reste le principal moteur de la demande d’embauche, tandis que l’automatisation figure parmi les raisons clés justifiant les projets de réduction des recrutements.

Le secteur de l’information arrive en tête de la demande d’embauche, avec une NEO de 64 %. La demande la plus forte est enregistrée dans le nord du Vietnam ainsi que parmi les entreprises employant entre 50 et 249 personnes.

Il est à noter que cette NEO est supérieure aux moyennes observées tant dans la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient (APME) que sur le marché mondial, où les NEO s’établissent respectivement à 33% et 29%. Le Vietnam se classe au troisième rang de la région APME et au onzième rang parmi les 42 marchés étudiés à l’échelle mondiale.

Les résultats de l’enquête montrent que, parmi les entreprises prévoyant d’augmenter leurs embauches, 52% ont cité l’expansion de l’activité comme principal moteur de la demande de recrutement.

Cette proportion est restée pratiquement inchangée par rapport au troisième trimestre et demeure le principal facteur d’embauche, témoignant de la confiance des entreprises pour les derniers mois de l’année.

Pour les entreprises prévoyant de réduire leurs embauches, la baisse de la demande pour certains postes due à l’automatisation est la raison la plus souvent invoquée. Pas moins de 52% des entreprises de ce groupe ont avancé cette explication, soit plus du double de la moyenne APME (24%) et de la moyenne mondiale (22%).

La pénurie de talents continue de constituer un obstacle majeur au recrutement. Environ la moitié des entreprises ont indiqué que la principale raison de l’allongement des délais de recrutement était la pénurie de candidats – qu’il s’agisse d’un nombre insuffisant de postulants possédant les compétences requises ou d’un vivier limité de candidats qualifiés sur le marché du travail.

Un autre défi réside dans l’écart entre les attentes des candidats et les exigences des postes, un point soulevé par 43 % des entreprises. Par ailleurs, le nombre croissant de CV générés par l’intelligence artificielle (IA) rend la présélection des candidats de plus en plus complexe.

Les entreprises au Vietnam augmentent également le recrutement de travailleurs en début de carrière, notamment pour des postes dans les domaines de l’ingénierie, de l’IA, des technologies de l’information et de la donnée. – VNA

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#enquête de ManpowerGroup sur les perspectives d’emploi #perspectives d’embauche au Vietnam
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