Économie

Les importations vietnamiennes de viande dépassent 1,9 milliard de dollars en huit mois

Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour importer viande, produits carnés et produits aquatiques, les importations de viande ayant bondi de 26,3% sur un an, selon les Douanes vietnamiennes.

Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour importer viande, produits carnés et produits aquatiques. Photo: VNA
Au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a dépensé plus de 4 milliards de dollars pour importer viande, produits carnés et produits aquatiques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des huit premiers mois de 2026, les importations vietnamiennes de viande et produits carnés ainsi que de produits aquatiques ont dépassé 4 milliards de dollars, les importations de viande ayant augmenté de 26,3% sur un an, selon le Département des douanes.

Les importations de viande et produits carnés ont atteint plus de 1,918 milliard de dollars, en hausse de 26,3%, tandis que celles de produits aquatiques se sont établies à 2,13 milliards de dollars, en léger recul de 1%.

L’Inde demeure le premier fournisseur de viande et produits carnés du Vietnam, avec 20,29% des importations. Les achats ont atteint 120.800 tonnes, pour 521,28 millions de dollars, soit une hausse de 26,5% en volume et de 55,8% en valeur par rapport à la même période de 2025.

Les importations en provenance des États-Unis, du Brésil, de l’Espagne, du Canada, de l’Allemagne, de la Türkiye, du Japon et de la Nouvelle-Zélande ont également progressé, tandis que celles en provenance de Russie, de République de Corée, de Pologne, des Pays-Bas et d’Italie ont diminué.

Le Vietnam importe principalement de la volaille, du porc, du buffle, du bœuf et des abats. Sur les sept premiers mois, la viande et les abats comestibles de volaille représentaient 36,49% des importations de viande.

En volume, la volaille arrive en tête, devant la viande de buffle (18,89%), le porc frais, réfrigéré ou congelé (18,82%), les abats de porc, de buffle et de bovins (14,73%) et le bœuf frais, réfrigéré ou congelé (5,85%).

Les importations de porc frais, réfrigéré ou congelé ont atteint 112.000 tonnes, pour 185,5 millions de dollars, en hausse de 27,1% en volume mais en baisse de 20,9% en valeur. Le prix moyen à l’importation s’est établi à 1.638 dollars la tonne, en recul de 38,4% sur un an.

En huit mois, les dépenses consacrées aux importations de viande approchent ainsi le niveau enregistré sur l’ensemble de 2025, dépassant largement les 1,43 milliard de dollars de 2023 et les près de 1,8 milliard de dollars de 2024. En 2025, le Vietnam avait importé 978.000 tonnes de viande, pour plus de 2 milliards de dollars, soit des hausses respectives de 11,6% et 12,2% par rapport à 2024.

Avec 17 accords de libre-échange (ALE) en vigueur, les droits de douane sur de nombreux produits carnés sont désormais nuls, favorisant les importations. Plusieurs exportateurs de viande de l’UE, d’Inde et de Pologne considèrent ainsi toujours le Vietnam comme un marché à fort potentiel. Toutefois, l’afflux de viande importée exerce également une pression concurrentielle importante sur l’offre nationale. -VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #importations vietnamiennes de viande
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