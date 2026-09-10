Économie

TikTok investira 980 millions de dollars en logistique à Hô Chi Minh-Ville

Le Département des finances de Hô Chi Minh-Ville vient de délivrer un certificat d’enregistrement de l’investissement à Tokgistic Pte. Ltd., un investisseur basé à Singapour, pour le projet Swift Logistics Co., Ltd. à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville vient de délivrer un certificat d'enregistrement de l'investissement pour le projet Swift Logistics Swift Logistics Co., Ltd. doté d'un capital social total de 980 millions de dollars. Photo: VNA
Hô Chi Minh-Ville vient de délivrer un certificat d'enregistrement de l'investissement pour le projet Swift Logistics Swift Logistics Co., Ltd. doté d'un capital social total de 980 millions de dollars. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – TikTok a annoncé mercredi 9 septembre que le Département des finances de Hô Chi Minh-Ville avait récemment délivré un certificat d’enregistrement de l’investissement à Tokgistic Pte. Ltd., un investisseur basé à Singapour, pour le projet Swift Logistics Co., Ltd. à Hô Chi Minh-Ville.

Intégré à l’écosystème de TikTok, ce projet dispose d’un capital social total de 25.850 milliards de dôngs (980 millions de dollars), incluant 196 millions de dollars de capital apporté (soit 20% de l’investissement total), les 784 millions de dollars restants devant être levés ultérieurement. Il est prévu pour une durée d’exploitation de 50 ans et doit démarrer en novembre 2026.

Swift Logistics est autorisée à exercer des activités dans les domaines des services postaux, de la livraison, des études de marché et du conseil en gestion. Concernant les services postaux, l’entreprise conclura des contrats avec des clients mais ne fournira pas directement les services de livraison et de logistique associés, faisant plutôt appel à des prestataires logistiques tiers.

Plus tôt, lors d’une réunion tenue le 28 novembre 2025 avec le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, un responsable de TikTok pour l’Asie du Sud-Est a indiqué que l’entreprise envisageait de transférer certaines de ses activités de services transfrontaliers vers le Vietnam.

TikTok a également proposé de créer trois entités spécialisées dans la logistique, le paiement numérique et le commerce numérique, en lien avec le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).

Rien que pour la logistique, TikTok prévoit un volume d’activité pouvant atteindre 1 à 2 milliards de commandes par an. Dans le domaine du paiement numérique, l’entreprise a suggéré la création de «TikTok Payment» pour servir environ 45 millions d’utilisateurs au Vietnam, tandis que le commerce numérique devrait générer une valeur de transaction annuelle supérieure à 10 milliards de dollars.

Début avril, TikTok Shop Vietnam a obtenu un certificat d’enregistrement de l’investissement à Hô Chi Minh-Ville pour un projet de 125 millions de dollars. Avec l’obtention par Swift Logistics d’un certificat pour un projet de 980 millions de dollars, le capital d’investissement enregistré cumulé de ces deux projets au Vietnam atteint désormais 1,105 milliard de dollars.

La présence de groupes technologiques mondiaux devrait permettre d’élargir l’écosystème de services soutenant le commerce transfrontalier, les paiements et la logistique. – VNA

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#TikTok #Tokgistic Pte. Ltd
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