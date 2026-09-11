Économie

Vietnam – UEE : donner un nouvel élan aux échanges commerciaux

Le Vietnam et l’UEE entendent renforcer leur coopération commerciale, alors que leurs échanges ont progressé de 21,5 % au cours des sept premiers mois de 2026.

Séance de travail entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et Andrey Slepnev, ministre chargé du Commerce de l'UEE. Photo: moit.gov.vn
Séance de travail entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et Andrey Slepnev, ministre chargé du Commerce de l'UEE. Photo: moit.gov.vn

Moscou (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a eu une séance de travail, le 9 septembre, avec Andrey Slepnev, ministre chargé du Commerce de la Commission économique eurasiatique (UEE).

Lors de la rencontre, Andrey Slepnev a affirmé que l’UEE accordait de l’importance à sa coopération avec le Vietnam, premier pays à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union. Il s’est déclaré convaincu que les accords qui seraient conclus dans le cadre de cette visite d’État donneraient un nouvel élan à la coopération commerciale et aux investissements entre le Vietnam et la Russie en particulier, ainsi qu’entre le Vietnam et l’ensemble de l’UEE.

De son côté, Le Manh Hung a souligné les résultats positifs de la coopération économique et commerciale entre les deux parties. Il a indiqué que le Vietnam et l’UEE venaient de finaliser l’échange de données statistiques sur les importations préférentielles pour la période 2017-2025, constituant une base importante pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et identifier les questions restant à régler.

Sur cette base, le ministre vietnamien a appelé l’UEE à lever certains obstacles au commerce, notamment à supprimer les mesures de sauvegarde fondées sur des seuils d’importation applicables aux produits textiles et d’habillement vietnamiens, et à ouvrir le marché russe aux produits aquatiques vietnamiens.

Andrey Slepnev a indiqué que l’Union examinerait les propositions vietnamiennes et discuterait également de certaines mesures visant à mieux équilibrer les échanges entre les deux parties.

À l’issue de la réunion, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération entre le Vietnam et l’UEE. Ils sont également convenus d’envisager l’organisation, au moment opportun, de la 6e réunion du Comité mixte chargé de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UEE.

Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UEE ont atteint 5,94 milliards de dollars en 2025 et 4,3 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit des hausses respectives de 5,4 % et de 21,5 % en glissement annuel. -VNA

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