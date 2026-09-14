Le Vietnam et l’Inde veulent porter leurs échanges commerciaux à 25 milliards de dollars

Les deux Premiers ministres ont affiché leur volonté d’approfondir les relations Vietnam-Inde, en mettant l’accent sur plusieurs domaines.

Le Vietnam et l’Inde affichent leur volonté de porter rapidement leurs échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars. Cet objectif a été réaffirmé le 12 septembre, à New Delhi, lors d’un entretien entre le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue indien Narendra Modi, en marge du 18e Sommet des BRICS.

Les deux dirigeants souhaitent notamment faciliter l’accès de leurs produits respectifs aux marchés des deux pays, en particulier dans les secteurs pharmaceutique, agricole, halieutique et de l’élevage.

Lê Minh Hung a proposé la mise en place de corridors économiques et de chaînes d’approvisionnement pour renforcer l’interconnexion des deux économies. Il a également suggéré d’envisager l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange bilatéral.

Les deux parties souhaitent par ailleurs développer les liaisons routières, ferroviaires, aériennes et maritimes. Elles étudieront notamment des projets ferroviaires permettant de relier l’Asie du Sud à l’Asie du Sud-Est, ainsi que les ports des deux pays aux routes maritimes reliant l’Asie et l’Europe. Lê Minh Hung a appelé l’Inde à augmenter la fréquence des vols directs entre les grandes villes des deux pays.

Hanoï et New Delhi entendent en outre renforcer leur coopération dans l’industrie de défense, les technologies et l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle, les réseaux mobiles 5G et 6G, les semi-conducteurs et la formation des ingénieurs.

En marge du 18e Sommet des BRIC, les 12 et 13 septembre, le Premier ministre Lê Minh Hung a eu des rencontres avec avec des dirigeants d'autres pays et d'organisations internationales présents au sommet, ainsi que plusieurs activités importantes avec les dirigeants et partenaires indiens./.